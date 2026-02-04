Сучасні пожежні українські автомобілі вперше замінюють старі ГАЗи та ЗІЛи у "Лісах України"

ДП “Ліси України” вперше закупило сучасні великогабаритні пожежні автомобілі, замінивши застарілу техніку радянських часів, щоб оперативніше реагувати на лісові пожежі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби підприємства.

Нові пожежні автомобілі для "Лісів України"

У філіях ДП "Ліси України" налічується понад 500 пожежних автомобілів, більшість яких застаріла та потребує заміни. Старі машини 80–90-х років - ГАЗ-66, ЗІЛ-131 та "Урали" - часто ламаються, споживають багато пального і не здатні швидко дістатися до осередку пожежі.

Щоб вирішити проблему, з минулого року підприємство розпочало закупівлю сучасної великогабаритної пожежної техніки.

У січні 9 нових пожежних авто вже надійшли у Слобожанську, Північну, Центральну, Поліську та Столичну філії. Це сучасні автомобілі-цистерни українського виробництва, виготовлені за європейськими стандартами, здатні швидко доставляти воду та обладнання для локалізації пожеж.

Переваги нових пожежних автомобілів

Висока прохідність. Повнопривідне шасі забезпечує впевнений рух бездоріжжям, через піски, болота та лісові дороги, дозволяючи техніці дістатися до важкодоступних осередків пожежі.

Автономність роботи. Цистерна об'ємом 4,5 тисячі літрів води дає змогу гасити пожежу без негайного підвозу води, що дозволяє оперативно локалізувати полум'я з першого заїзду та мінімізувати затримки у критичний момент.

Безпека для пожежного. Водяний ствол з електроприводом забезпечує потужну і далекобійну подачу води на осередок пожежі з відстані до 50 метрів. Це дозволяє гасити вогонь, не наближаючись до відкритого полум'я, а всі операції контролюються безпосередньо з кабіни.

Захист від пошкоджень. Спеціальні захисні ґрати на лобовому склі кабіни дозволяють безпечно рухатися крізь густу лісову рослинність та гілки, не ризикуючи пошкодити скло або застрягти на шляху до пожежі.

Всі можливості та переваги нових пожежних автомобілів будуть перевірені під час пожежонебезпечного періоду – безпосередньо в роботі на лісових пожежах.

Для водіїв-пожежників заплановане додаткове навчання до початку сезону, адже функціонал сучасної техніки значно ширший порівняно з машинами попередніх поколінь, наголошує пресслужба.

Оновлення великогабаритної пожежної техніки триватиме: протягом року планується закупівля наступної партії пожежних автомобілів.

Нагадаємо, ціни на паливні дрова для населення та соціальної сфери залишатимуться незмінними до завершення опалювального сезону.