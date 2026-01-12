Ажіотажу немає: "Ліси України" накопичили на складах понад 220 тис. м³ дров

Поки енергосистема країни проходить випробування на міцність, лісівники звітують про готовність до будь-яких сценаріїв. Сьогодні на складах ДП "Ліси України" зосереджено понад 220 тис. м³ дров для забезпечення населення, соцсфери та військових твердим паливом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба держпідприємства.

Попри те, що логістика залишається вкрай ускладненою, заготівля палива не зупиняється ні на день. Склади постійно поповнюються.

Попит та пропозиція

Попри тривалі відключення світла, ажіотажного попиту на деревину наразі немає. З початку року лісовими господарствами було реалізовано лише 15 тис. м³ дров.

"Тому без жодних сумнівів дров Україні вистачить", — запевняють у державному підприємстві.

Пріоритет — військові та соцсфера

Постачання палива для потреб ЗСУ виконується у повному обсязі згідно з контрактами. Лісівники готові миттєво наростити обсяги відвантажень, якщо у захисників виникне така потреба. Так само в пріоритеті залишається забезпечення лікарень, шкіл та інших об'єктів соціальної інфраструктури.

Цінова політика

Головна позитивна новина для людей — стабільність цін. Як і було обіцяно раніше, вартість "соціальних дров" залишатиметься незмінною до самого завершення опалювального сезону. Проте фахівці радять не чекати критичних моментів: "Радимо домогосподарствам починати думати про наступний сезон та завчасно поповнювати запаси".

Нагадаємо, уряд увалив рішення про продовження режиму ліцензування з нульовими квотами на експорт необробленої деревини, паливної деревини, а також брухту чорних металів і міді діятиме увесь 2026 рік. Це дозволить зберегти стратегічну сировину в Україні та спрямувати її на потреби внутрішньої переробки.