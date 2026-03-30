Google запускає безкоштовну програму для створення ШІ-агентів в Україні

Компанія Google запустила безкоштовну освітню програму “Розвивайте бізнес із Google Cloud”, яка допоможе українським підприємцям створювати власних ШІ-агентів і впроваджувати їх у бізнес-процеси.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.

Google відкрив безоплатний курс

За даними дослідження Deloitte, кожна четверта компанія вже готова масштабувати пілотні проєкти зі штучного інтелекту до повноцінних інструментів. Нова ініціатива покликана підтримати бізнес у цьому процесі - зокрема, навчити делегувати рутинні завдання ШІ та ефективно використовувати сучасні технології.

Учасники програми отримають доступ до воркшопів і вебінарів від експертів Google Cloud та провідних представників української ІТ-індустрії. Також вони зможуть розробити власного ШІ-агента відповідно до потреб компанії та безкоштовно користуватися навчальною платформою Google Skills.

Деталі участі та реєстрації доступні на сайті Міністерства цифрової трансформації України.

