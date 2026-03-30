Google запускает бесплатную программу для создания ИИ-агентов в Украине

Anthropic выпустил ИИ, работающий надежнее GPT

Компания Google запустила бесплатную образовательную программу "Развивайте бизнес с Google Cloud", которая поможет украинским предпринимателям создавать собственных ИИ-агентов и внедрять их в бизнес-процессы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.

Google открыл безвозмездный курс

По данным исследования Deloitte, каждая четвертая компания уже готова масштабировать пилотные проекты по искусственному интеллекту до полноценных инструментов. Новая инициатива призвана поддержать бизнес в этом процессе – в частности, научить делегировать рутинные задачи ИИ и эффективно использовать современные технологии.

Участники программы получат доступ к воркшопам и вебинарам от экспертов Google Cloud и ведущих представителей украинской ИТ-индустрии. Также они смогут разработать собственный ШИ-агент в соответствии с потребностями компании и бесплатно пользоваться обучающей платформой Google Skills.

Детали участия и регистрации доступны на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.

Напомним,Google приступила к внедрению искусственного интеллекта Gemini в свои сервисы перевода, в частности в приложение Google Translate и поиск. Обновление направлено на повышение точности и естественности переводов, особенно в случаях с многозначными фразами, идиомами и сленгом.

Ольга Опенько