Google запускает бесплатную программу для создания ИИ-агентов в Украине

Компания Google запустила бесплатную образовательную программу "Развивайте бизнес с Google Cloud", которая поможет украинским предпринимателям создавать собственных ИИ-агентов и внедрять их в бизнес-процессы.

Об этом информирует пресс-служба Минцифры.

Google открыл безвозмездный курс

По данным исследования Deloitte, каждая четвертая компания уже готова масштабировать пилотные проекты по искусственному интеллекту до полноценных инструментов. Новая инициатива призвана поддержать бизнес в этом процессе – в частности, научить делегировать рутинные задачи ИИ и эффективно использовать современные технологии.

Участники программы получат доступ к воркшопам и вебинарам от экспертов Google Cloud и ведущих представителей украинской ИТ-индустрии. Также они смогут разработать собственный ШИ-агент в соответствии с потребностями компании и бесплатно пользоваться обучающей платформой Google Skills.

Детали участия и регистрации доступны на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.

