Расходы и конкуренция в сфере ИИ: Microsoft готовится к худшему кварталу за последние 18 лет

Корпорация Microsoft демонстрирует слабые квартальные результаты среди технологических гигантов мира. В первом квартале 2026 года стоимость акций компании снизилась на 24%, приближаясь к рекордной потере в 27%, зафиксированной во время финансового кризиса 2008 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Вloomberg.

Причины падения показателей

Сейчас ценные бумаги торгуются менее чем в 20 раз больше прибыли, что минимум с июня 2016 года.

Основная причина падения показателей - сочетание высоких затрат компании и конкуренции на рынке искусственного интеллекта. Клиенты все чаще рассматривают возможность прямого взаимодействия с поставщиками ИИ, минуя посредничество традиционных программных продуктов.

"Существует обеспокоенность, что вместо того, чтобы платить Microsoft, мы увидим, как больше клиентов будут обращаться непосредственно к поставщикам искусственного интеллекта, что может нарушить основной бизнес или, по крайней мере, повлиять на ценообразование и маржу", - отметил Джонатан Кофски, менеджер портфеля Janus Henderson Investors, владеющий компаней.

Расходы на инфраструктуру ИИ

Компания продолжает наращивать инвестиции в техническое снабжение. Согласно оценкам Bloomberg, капитальные расходы Microsoft в 2026 финансовом году составят 146 млрд долларов. Это на 66% больше, чем в 2025 году (88 млрд. долларов). В последующие периоды также ожидается увеличение расходов: до 170 млрд. долларов в 2027 году и 191 млрд. долларов в 2028 году.

Несмотря на масштабные вложения, облачное подразделение техногиганта Azure показало незначительное замедление темпов роста. Кроме того, инструмент Microsoft Copilot пока не продемонстрировал ожидаемый уровень привлечения пользователей, что заставило компанию начать реорганизацию операций с искусственным интеллектом.

Прогнозы аналитиков

Несмотря на текущее падение, большинство экспертов сохраняют оптимизм по поводу долгосрочных перспектив компании. Из 67 аналитиков, отслеживающих деятельность Microsoft, 63 рекомендуют покупать акции. Средняя прогнозируемая цена на следующие 12 месяцев составляет 592 доллара за акцию. Это предполагает потенциальную доходность более 60%, что является самым высоким ожидаемым показателем с 2009 года. Акции торгуются ниже своей 200-дневной скользящей средней, что в прошлом часто расценивалось инвесторами как возможность для входа в актив по более низкой цене.

Напомним, в марте корпорация Microsoft заключила соглашение об аренде объекта для обработки данных в городе Абилин, штат Техас. Проект станет частью инфраструктуры по развитию искусственного интеллекта.