Microsoft арендовала гигантский дата-центр в Техасе, от которого отказались Oracle и OpenAI

Корпорация Microsoft заключила соглашение об аренде объекта для обработки данных в городе Абилин, штат Техас. Проект станет частью инфраструктуры по развитию искусственного интеллекта.

Первоначально этот проект разрабатывался компанией Crusoe для нужд Oracle Corp. и OpenAI, но после длительных переговоров они отказались от площадки.

По имеющейся информации, Microsoft займет объект мощностью около 700 мегаватт, что позволит компании значительно расширить свои возможности в области облачных вычислений и развития искусственного интеллекта.

Детали сделки

Переговоры между разработчиком и предыдущими претендентами – Oracle и OpenAI – продолжались несколько месяцев, но завершились безрезультатно. Основной причиной срыва договоренностей называют проблемы с финансированием и изменяющиеся потребности OpenAI в технических мощностях.

После этого объект стал предметом интереса для нескольких технологичных гигантов, включая Meta Platforms Inc., однако финальное соглашение подписала именно Microsoft. Пока официальные представители сторон отказываются от публичных комментариев относительно финансовых условий контракта.

Соседство конкурентов

Ситуация в Абилине создает уникальный прецедент, поскольку на территории одного большого кампуса теперь будут работать два прямых конкурента — Microsoft и Oracle.

Объект расположен непосредственно у флагманского кампуса Stargate, где Oracle уже размещает серверы для обучения продуктам OpenAI.

Таким образом, одна локация станет ключевым узлом развития самых передовых систем искусственного интеллекта от ведущих игроков рынка.

Стратегический разворот Microsoft в развитии инфраструктуры

Активность Microsoft по аренде серверных ферм свидетельствует о радикальном изменении стратегии корпорации по сравнению с прошлым годом, когда многие проекты дата-центров были приостановлены.

В течение последнего квартала компания подписала обязательства на сумму около 50 миллиардов долларов на аренду находящихся в разработке объектов.

Это обусловлено критической необходимостью удовлетворить стремительно растущий спрос клиентов на облачные сервисы и обеспечить ресурсы для собственных разработок в области нейросетей.

