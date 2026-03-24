Microsoft орендувала гігантський дата-центр у Техасі, від якого відмовилися Oracle та OpenAI

Корпорація Microsoft уклала угоду про оренду об’єкта для обробки даних у місті Абілін, штат Техас. Проєкт стане частиною інфраструктури для розвитку штучного інтелекту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Спочатку цей проект розроблявся компанією Crusoe для потреб Oracle Corp. та OpenAI, проте після тривалих переговорів вони відмовилися від майданчика.

За наявною інформацією, Microsoft займе об'єкт потужністю близько 700 мегават, що дозволить компанії значно розширити свої можливості у сфері хмарних обчислень та розвитку штучного інтелекту.

Деталі угоди

Переговори між розробником та попередніми претендентами — Oracle і OpenAI — тривали кілька місяців, але завершилися безрезультатно. Основною причиною зриву домовленостей називають проблеми з фінансуванням та мінливі потреби OpenAI у технічних потужностях.

Після цього об'єкт став предметом інтересу для кількох технологічних гігантів, включаючи Meta Platforms Inc., проте фінальну угоду підписала саме Microsoft. Наразі офіційні представники сторін відмовляються від публічних коментарів щодо фінансових умов контракту.

Сусідство конкурентів

Ситуація в Абіліні створює унікальний прецедент, оскільки на території одного великого кампусу тепер працюватимуть два прямі конкуренти — Microsoft та Oracle.

Об'єкт розташований безпосередньо біля флагманського кампусу Stargate, де Oracle вже розміщує сервери для навчання продуктів OpenAI.

Таким чином, одна локація стане ключовим вузлом для розвитку найбільш передових систем штучного інтелекту від провідних гравців ринку.

Зміна стратегії Microsoft

Активність Microsoft щодо оренди серверних ферм свідчить про радикальну зміну стратегії корпорації порівняно з минулим роком, коли багато проектів дата-центрів було призупинено.

Протягом останнього кварталу компанія підписала зобов'язання на суму близько 50 мільярдів доларів на оренду об'єктів, що знаходяться в розробці.

Це зумовлено критичною необхідністю задовольнити стрімко зростаючий попит клієнтів на хмарні сервіси та забезпечити ресурси для власних розробок у сфері нейромереж.

