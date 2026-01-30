Microsoft втратила 360 мільярдів доларів за день: що стало причиною та до чого тут витрати на ШІ

Ринкова вартість корпорації Microsoft обвалилася на рекордні 10% після публікації фінансового звіту, що виявив астрономічні витрати на інфраструктуру для штучного інтелекту (ШІ).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times

Вартість компанії впала на 360 мільярдів доларів після того, як американський технологічний гігант повідомив про зростання витрат на центри обробки даних, що знову викликало занепокоєння щодо величезних інвестицій Кремнієвої долини в інфраструктуру штучного інтелекту.

Астрономічні витрати на дата-центри

Головним тривожним сигналом для інвесторів стало зростання витрат на центри обробки даних на 66% у річному обчисленні.

Лише за три останні місяці 2025 року капітальні видатки Microsoft сягнули 37,5 млрд доларів.

Попри те, що загальний прибуток перевищив очікування, ринок негативно відреагував на повільніші, ніж прогнозувалося, темпи зростання хмарних сервісів.

Залежність від OpenAI

Додатковим фактором тиску стала надмірна залежність Microsoft від стартапу OpenAI. Звіт показав, що майже 45% майбутніх хмарних контрактів компанії (на загальну суму 625 млрд доларів) припадають саме на розробника ChatGPT.

Окрім того, новини про те, що OpenAI планує залучити ще 40 млрд доларів від своїх же постачальників інфраструктури (Microsoft, Nvidia та Amazon), посилили страхи щодо створення фінансової «бульбашки» всередині сектора.

Макроекономічний фон та політика США

Ситуацію погіршили оновлені дані щодо економіки США. Прогноз зростання ВВП від ФРС Атланти на четвертий квартал 2025 року був знижений з 5,4% до 4,2% через різке зростання торговельного дефіциту до 57 млрд доларів.

Це стало несподіванкою на тлі заяв Дональда Трампа про "найгарячішу економіку світу".

Адміністрація Трампа рекламувала швидке зростання економіки у другій половині 2025 року як доказ успіху своєї фіскальної політики. Дані, опубліковані цього місяця, показують зростання на рівні 4,4 відсотка у третьому кварталі 2025 року.

