Microsoft потеряла 360 миллиардов долларов в день: что стало причиной и при чем здесь расходы на ИИ

Microsoft теряет миллиарды / Depositphotos

Рыночная стоимость корпорации Microsoft рухнула на рекордные 10% после публикации финансового отчета, выявившего астрономические затраты на инфраструктуру для искусственного интеллекта (ИИ).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

Стоимость компании упала на 360 миллиардов долларов после того, как американский технологический гигант сообщил о росте затрат на центры обработки данных, что вновь вызвало обеспокоенность огромными инвестициями Кремниевой долины в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Астрономические расходы на дата-центры

Главным тревожным сигналом для инвесторов стал рост расходов на центры обработки данных на 66% в годовом исчислении.

Только за три последних месяца 2025 года капитальные расходы Microsoft достигли 37,5 млрд долларов .

Несмотря на то, что общая прибыль превысила ожидания, рынок негативно отреагировал на более медленные, чем прогнозировалось, темпы роста облачных сервисов.

Зависимость от OpenAI

Дополнительным фактором давления стала чрезмерная зависимость Microsoft от стартапа OpenAI. Отчет показал, что почти 45% будущих облачных контрактов компании (на общую сумму 625 млрд долларов) приходится именно на разработчика ChatGPT.

Кроме того, новости о том, что OpenAI планирует привлечь еще 40 млрд долларов от своих же поставщиков инфраструктуры (Microsoft, Nvidia и Amazon), ужесточили страхи по созданию финансового «пузырька» внутри сектора.

Макроэкономический фон и политика США

Ситуацию усугубили обновленные данные по экономике США. Прогноз роста ВВП от ФРС Атланты на четвертый квартал 2025 года был снижен с 5,4% до 4,2% из-за резкого роста торгового дефицита до 57 млрд долларов.

Это стало неожиданностью на фоне заявлений Дональда Трампа о "самой горячей экономике мира".

Администрация Трампа рекламировала быстрый рост экономики во второй половине 2025 как доказательство успеха своей фискальной политики. Данные, опубликованные в текущем месяце, показывают рост на уровне 4,4 процента в третьем квартале 2025 года.

Напомним, с 14 октября 2025 года компания Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 10. Компания советует пользователям перейти на Windows 11 – более современную, безопасную и высокоэффективную операционную систему.

Автор:
Татьяна Бессараб