Microsoft окончательно прекратила поддержку Windows 10: что делать пользователям

С 14 октября 2025 года Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 10. Компания советует пользователям перейти на Windows 11 — более современную, безопасную и высокоэффективную операционную систему.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в блоге компании.

Отмечается, что с этого момента техническая помощь, обновление функций и обновление безопасности больше не будет предоставляться.

Microsoft призывает пользователей бесплатно перейти на Windows 11, но не все компьютеры могут это сделать.

"Если у вас есть устройства под управлением Windows 10, рекомендуем обновить их до Windows 11 - более современной, безопасной и высокоэффективной вычислительной техники. Если устройства не отвечают техническим требованиям для работы с Windows 11, рекомендуем зарегистрироваться в программе расширенных обновлений безопасности для потребителей (ESU) Windows 10 отметили в компании.

Что означает конец поддержки

После 14 октября будут работать компьютеры с Windows 10, но корпорация Майкрософт больше не будет предоставлять следующие функции:

Техническая поддержка любого вопроса

Обновление программного обеспечения

Обновление системы безопасности или исправления

Пользователи могут и дальше использовать компьютер под управлением Windows 10, без продолжения поддержки программного обеспечения и обновлений системы безопасности, компьютер будет иметь больший риск для вирусов и вредоносных программ.

Реакция потребителей

Windows — самая популярная в мире операционная система для компьютеров, она используется более чем на 1,4 миллиарда устройств по всему миру.

По данным Statcounter, в июле 2025 года около 43% из них использовали Windows 10. В Великобритании 21 миллион человек все еще могут использовать Windows 10. Около четверти этих пользователей планируют продолжать использовать ее даже после окончания официальной поддержки Microsoft. Приблизительно каждый седьмой сказал, что планирует купить новый компьютер.

Другие группы потребителей критикуют прекращение поддержки Windows 10, заявляя, что это приведет к ненужным расходам и экологическим отходам.

Ранее стало известно о прекращении работы Skype в мае 2025 года. Это решение положит конец более чем 20-летней истории популярного сервиса для видеозвонков и обмена сообщениями. Программисты XDA обнаружили, что в новой предыдущей версии Skype для Windows появилась строчка с информацией о том, что Microsoft закроет сервис популярного мессенджера в мае этого года с полным переводом клиентов в Teams.