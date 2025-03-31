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Microsoft отказывается от синего "экрана смерти": на что его заменят
Корпорация Microsoft после десятилетий использования синего "экрана смерти" в Windows решила заменить его зеленым.
Об этом компания сообщает в своем блоге.
В анонсе сборки Windows 11 Insider Preview 26120.3653 говорится, что помимо изменения цвета, в новой версии интерфейса также исчезнут смайлик ":(" и QR-код. Первыми обновления получат участники программы предварительной оценки на Windows 11 версии 24H2, выше в каналах Beta и Cany).
"Мы просматриваем новый, упрощенный интерфейс для неожиданных перезапусков, который согласуется с принципами дизайна Windows 11 и помогает быстрее вернуть пользователей к работе", — пояснили в Microsoft.
В блоге Microsoft упоминается только общее изменение интерфейса. Вероятно, синий цвет останется для обычных пользователей, а зеленый – для инсайдерских сборок. Однако есть информация о черном "экране смерти".
Как отметили в компании, новый "экран смерти" лучше отвечает принципам дизайна Windows и выглядит менее пугающим, особенно для новых пользователей.
Ранее стало известно прекращение работы Skype в мае 2025 года. Это решение положит конец более чем 20-летней истории популярного сервиса для видеозвонков и обмена сообщениями. Программисты XDA обнаружили, что в новой предыдущей версии Skype для Windows появилась строчка с информацией о том, что Microsoft закроет сервис популярного мессенджера в мае этого года с полным переводом клиентов в Teams.
Также напомним, что Microsoft открыла бесплатный доступ к голосовому режиму Copilot и функции Think Deeper. Это означает, что кто-либо может использовать искусственный интеллект для глубокого анализа данных, размышлений над сложными вопросами и интерактивного общения голосом.