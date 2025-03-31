Microsoft відмовляється від синього "екрана смерті": на що його замінять

Корпорація Microsoft після десятиліть використання синього "екрану смерті" у Windows вирішила замінити його на зелений.

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Про це компанія повідомляє у своєму блозі.

В анонсі збірки Windows 11 Insider Preview 26120.3653 йдеться про те, що окрім зміни кольору, у новій версії інтерфейсу також зникнуть смайлик ":(" і QR-код. Першими оновлення отримають учасники програми попередньої оцінки на Windows 11 версії 24H2 і вище в каналах Beta, Dev і Canary.

"Ми переглядаємо новий, більш спрощений інтерфейс для неочікуваних перезапусків, який узгоджується з принципами дизайну Windows 11 та допомагає швидше повернути користувачів до роботи", — пояснили у Microsoft.

У блозі Microsoft згадується тільки загальна зміна інтерфейсу. Імовірно, синій колір залишиться для звичайних користувачів, а зелений - для інсайдерських збірок. Однак є інформація про чорний "екран смерті".

Як зазначили в компанії, новий "екран смерті" краще відповідає принципам дизайну Windows і виглядає менш лякаючим, особливо для нових користувачів.

Синій "екран смерті"

Оновлений інтерфейс користувача для неочікуваних перезапусків для Windows Insiders під час попередніх збірок

Раніше стало відомо припинення роботи Skype у травні 2025 року. Це рішення покладе край більш ніж 20-річній історії популярного сервісу для відеодзвінків та обміну повідомленнями. Програмісти XDA виявили, що в новій попередній версії Skype для Windows з'явився рядок з інформацією про те, що Microsoft закриє сервіс популярного месенджера в травні цього року з повним переведенням клієнтів у Teams.

Також нагадаємо, що Microsoft відкрила безкоштовний доступ до голосового режиму Copilot та функції Think Deeper. Це означає, що будь-хто може використовувати штучний інтелект для глибокого аналізу даних, роздумів над складними питаннями та інтерактивного спілкування голосом.