Skype відходить у минуле: сервіс більше не буде доступний з травня 2025 року

Корпорація Microsoft припиняє роботу Skype у травні 2025 року. Це рішення покладе край більш ніж 20-річній історії популярного сервісу для відеодзвінків та обміну повідомленнями.

Про це пише XDA Developers.

Програмісти XDA виявили, що в новій попередній версії Skype для Windows з'явився рядок з інформацією про те, що Microsoft закриє сервіс популярного месенджера в травні цього року з повним переведенням клієнтів у Teams.

"Починаючи з травня Skype більше не буде доступний. Продовжуйте дзвінки та спілкуйтеся в чатах у Teams", - йдеться в повідомленні.

Альтернативну платформу Teams було запущено у 2017 році. Teams вже інтегрований у багато продуктів Microsoft і активно використовується в корпоративному середовищі. У самій компанії Microsoft поки ніяк цю інформацію не коментують.

Останніми роками Microsoft намагалася відродити Skype, додавши такі функції, як короткі відео або чат-програму Bing зі штучним інтелектом, попередницю Copilot. Однак Microsoft не вдалося залучити багато нових користувачів. Він час від часу випускав необхідні виправлення для Skype, щоб уникнути його небезпечного використання. Останнє оновлення датується травнем 2024 року, а з грудня минулого року придбати так звані кредити Skype більше не можна.

Історія Skype

Skype вперше було запущено 2003 року, а 2011 року його придбала Microsoft за $8,5 млрд. Компанія припинила підтримку класичної версії Skype ще в листопаді 2018 року, а 2024 року платформу намагалися відродити на базі Windows 11, прибравши звідти рекламу і підтягнувши продуктивність месенджера. Проте останніми роками Skype втратив популярність: для групового спілкування користувачі все частіше вибирають Discord або Zoom, а Microsoft просуває Teams як власного наступника.

Нагадаємо, Microsoft відкрила безкоштовний доступ до голосового режиму Copilot та функції Think Deeper. Це означає, що будь-хто може використовувати штучний інтелект для глибокого аналізу даних, роздумів над складними питаннями та інтерактивного спілкування голосом.

Також Microsoft розширив можливості штучного інтелекту завдяки інтеграції моделі DeepSeek R1 у свою екосистему. Тепер ця модель доступна через Azure AI Foundry, а також отримує оптимізовані для модулів нейронної обробки (NPU) версії, що працюватимуть безпосередньо на ПК Copilot+.