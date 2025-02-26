Microsoft відкрила безкоштовний доступ до голосового режиму Copilot та функції Think Deeper

Компанія Microsoft оголосила, що голосовий режим Voice та функція Think Deeper у Copilot тепер доступні безкоштовно для всіх користувачів. Це означає, що будь-хто може використовувати штучний інтелект для глибокого аналізу даних, роздумів над складними питаннями та інтерактивного спілкування голосом.

Про це повідомили у пресслужбі Microsoft.

Що змінюється для користувачів Copilot

Голосовий режим (Voice) дозволяє спілкуватися з Copilot у режимі реального часу за допомогою голосу. Його можна використовувати для:

практики іноземних мов,

отримання порад щодо кулінарних рецептів у режимі "вільні руки",

підготовки до співбесіди, попросивши Copilot пограти роль рекрутера.

Функція Think Deeper допомагає розбиратися у складних темах та приймати обґрунтовані рішення. Наприклад:

Вибір автомобіля: створення рейтингу електромобілів на основі дизайну, комфорту та технологічності.

створення рейтингу електромобілів на основі дизайну, комфорту та технологічності. Планування бюджету: визначення оптимальних витрат на ремонт будинку з урахуванням майбутнього зростання вартості нерухомості.

визначення оптимальних витрат на ремонт будинку з урахуванням майбутнього зростання вартості нерухомості. Аналіз інвестицій: оцінка доцільності покупки генератора для будинку в регіонах з нестабільним електропостачанням.

Copilot Pro все ще має переваги

Попри відкритий доступ до нових функцій, користувачі Copilot Pro збережуть пріоритетний доступ до найновіших моделей штучного інтелекту в періоди високого навантаження. Вони також отримуватимуть ранній доступ до експериментальних функцій та зможуть інтегрувати Copilot у програми Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint).

Microsoft попереджає, що через великий попит можливі тимчасові затримки або перебої у доступі до нових функцій. Крім того, у разі виявлення порушень умов використання або потенційних загроз безпеці компанія може тимчасово обмежувати доступ до Copilot.

Microsoft закликає користувачів ділитися відгуками щодо нових функцій, щоб удосконалювати штучний інтелект та робити його кориснішим у повсякденному житті.

Нагадаємо, Microsoft розширив можливості штучного інтелекту завдяки інтеграції моделі DeepSeek R1 у свою екосистему. Тепер ця модель доступна через Azure AI Foundry, а також отримує оптимізовані для модулів нейронної обробки (NPU) версії, що працюватимуть безпосередньо на ПК Copilot+.