Microsoft оновлює способи входу в обліковий запис: що зміниться

Microsoft оновлює процес входу в обліковий запис. З лютого користувачі залишатимуться в обліковому записі Microsoft автоматично, якщо не вийдуть з нього або не використовуватимуть режим інкогніто.

Про це інформує The Verge.

Наголошується, що ці зміни варто враховувати, особливо тим, хто користується публічними комп’ютерами.

Про зміни

Зараз, при вході в обліковий запис Microsoft, завжди з’являється запит на збереження сеансу, щоб наступного разу не доводилося вводити дані для входу.

Зміни від Microsoft щодо автоматичного підтримання входу означають, що на публічних комп’ютерах слід використовувати вікно приватного перегляду або обов’язково виходити з облікового запису після завершення сеансу, інакше він залишатиметься активним.

Наголошується, що якщо часто використовуються загальнодоступні комп'ютери з обліковим записом Outlook або Microsoft, слід привчити себе виходити з системи або користуватися приватним режимом перегляду.

Слід пам’ятати, що якщо в лютому випадково забути вийти з облікового запису Microsoft, завжди можна примусово вийти з нього в усіх браузерах, програмах та на пристроях, крім консолей Xbox.

Нагадаємо, що після збою CrowdStrike, коли тисячі користувачів Microsoft по всьому світу зіткнулися з "синім екраном смерті", Microsoft оголосила про плани внести зміни до Windows, які дозволять постачальникам засобів безпеки працювати поза ядром системи.