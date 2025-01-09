Microsoft ще рік надаватиме безкоштовно хмарні сервіси для українських держустанов

Корпорація Microsoft безкоштовно забезпечуватиме українські державні установи, освітні заклади, а також центральні й регіональні органи влади доступом до своїх хмарних сервісів до кінця 2025 року.

Про це повідомляє Мінцифри.

Це рішення спрямоване на зміцнення цифрової стійкості України та захист державних установ від кіберзагроз.

Упродовж останніх років Microsoft активно підтримувала Україну:

У 2023 році компанія надала технологічну допомогу на суму понад $500 мільйонів.

У 2024-му обсяг підтримки склав ще $100 мільйонів, аналогічну допомогу Україна отримає і цьогоріч.

З початку повномасштабного вторгнення Microsoft сприяла перенесенню цифрової інфраструктури України в безпечні датацентри по всій Європі. Крім того, корпорація підтримує ініціативи в галузі кібербезпеки, допомагає розслідувати воєнні злочини та фінансує гуманітарні проєкти.

Програма Microsoft for Ukraine Relief дозволяє забезпечити доступ до сучасних хмарних технологій навіть в умовах війни. Це важливий крок для розвитку цифрової інфраструктури, посилення кібербезпеки та підтримки української цифрової трансформації.

Міністерство цифрової трансформації України висловило вдячність корпорації за її постійну підтримку, назвавши це партнерство потужним внеском у зміцнення країни в умовах війни.

Додамо, українців запросили взяти участь в онлайн-конференції для розробників ігор від Microsoft - Xbox Game Camp Ukraine.