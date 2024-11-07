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Українців запросили взяти участь в онлайн-конференції для розробників ігор від Microsoft
12 грудня відбудеться одноденна онлайн-конференція для розробників ігор від Microsoft - Xbox Game Camp Ukraine. Подати заявку на участь можна до 27 листопада.
Про це повідомили в Мінцифри.
У відомстві зазначають, що метою конференції є відзначити українські геймдев-таланти та їх внесок у розвиток глобальної індустрії ігор, а також прокласти шлях до виходу ще більшої кількості ігор, створених українцями, в екосистемі Xbox.
Учасники Xbox Game Camp Ukraine розвиватимуть навички створення ігор та дизайну. Крім цього, отримають можливість перейняти досвід глобальних лідерів індустрії, поспілкуватися з менторами ID Xbox і понетворкати з колегами.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Хто може взяти участь у конференції
Згідно з повідомленням Мінцифри, участь у Xbox Game Camp Ukraine можуть взяти повнолітні українці, які дотичні до таких сфер:
- розробка програмного забезпечення;
- візуальне мистецтво;
- 3D;
- музика та аудіо;
- проєктний менеджмент тощо.
Зареєструватися на на Xbox Game Camp Ukraine можна за посиланням.
Xbox Game Camp Ukraine організовує компанія Microsoft спільно з EPAM Systems за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.