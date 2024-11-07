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Українців запросили взяти участь в онлайн-конференції для розробників ігор від Microsoft

Українців запросили взяти участь в онлайн-конференції для розробників ігор від Microsoft
Зображення: freepik

12 грудня відбудеться одноденна онлайн-конференція для розробників ігор від Microsoft - Xbox Game Camp Ukraine. Подати заявку на участь можна до 27 листопада.

Про це повідомили в Мінцифри.

У відомстві зазначають, що метою конференції є відзначити українські геймдев-таланти та їх внесок у розвиток глобальної індустрії ігор, а також прокласти шлях до виходу ще більшої кількості ігор, створених українцями, в екосистемі Xbox.

Учасники Xbox Game Camp Ukraine розвиватимуть навички створення ігор та дизайну. Крім цього, отримають можливість перейняти досвід глобальних лідерів індустрії, поспілкуватися з менторами ID Xbox і понетворкати з колегами.

Хто може взяти участь у конференції

Згідно з повідомленням Мінцифри, участь у Xbox Game Camp Ukraine можуть взяти повнолітні українці, які дотичні до таких сфер:

  • розробка програмного забезпечення; 
  • візуальне мистецтво; 
  • 3D; 
  • музика та аудіо; 
  • проєктний менеджмент тощо.

Зареєструватися на на Xbox Game Camp Ukraine можна за посиланням.

Xbox Game Camp Ukraine організовує компанія Microsoft спільно з EPAM Systems за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Автор:
Ольга Колесніченко