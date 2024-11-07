Украинцев пригласили поучаствовать в онлайн-конференции для разработчиков игр от Microsoft

12 декабря состоится однодневная онлайн-конференция для разработчиков игр от Microsoft – Xbox Game Camp Ukraine. Подать заявку на участие можно до 27 ноября.

Об этом сообщили в Минцифре.

В ведомстве отмечают, что целью конференции является отметить украинские геймдев-таланты и их вклад в развитие глобальной индустрии игр, а также проложить путь к выходу еще большего количества игр, созданных украинцами, в эко-системе Xbox.

Участники Xbox Game Camp Ukraine будут развивать навыки создания игр и дизайна. Помимо этого, получат возможность перенять опыт глобальных лидеров индустрии, пообщаться с менторами ID Xbox и поразговаривать с коллегами.

Кто может принять участие в конференции

Согласно сообщению Минцифры, участие в Xbox Game Camp Ukraine могут принять совершеннолетние украинцы, причастные к таким сферам:

разработка программного обеспечения;

визуальное искусство;

3D;

музыка и аудио;

проектный менеджмент и т.д.

Зарегистрироваться на Xbox Game Camp Ukraine можно по ссылке.

Добавим, что Xbox Game Camp Ukraine организует компания Microsoft совместно с EPAM Systems при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.