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Украинцев пригласили поучаствовать в онлайн-конференции для разработчиков игр от Microsoft
12 декабря состоится однодневная онлайн-конференция для разработчиков игр от Microsoft – Xbox Game Camp Ukraine. Подать заявку на участие можно до 27 ноября.
Об этом сообщили в Минцифре.
В ведомстве отмечают, что целью конференции является отметить украинские геймдев-таланты и их вклад в развитие глобальной индустрии игр, а также проложить путь к выходу еще большего количества игр, созданных украинцами, в эко-системе Xbox.
Участники Xbox Game Camp Ukraine будут развивать навыки создания игр и дизайна. Помимо этого, получат возможность перенять опыт глобальных лидеров индустрии, пообщаться с менторами ID Xbox и поразговаривать с коллегами.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Кто может принять участие в конференции
Согласно сообщению Минцифры, участие в Xbox Game Camp Ukraine могут принять совершеннолетние украинцы, причастные к таким сферам:
- разработка программного обеспечения;
- визуальное искусство;
- 3D;
- музыка и аудио;
- проектный менеджмент и т.д.
Зарегистрироваться на Xbox Game Camp Ukraine можно по ссылке.
Добавим, что Xbox Game Camp Ukraine организует компания Microsoft совместно с EPAM Systems при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.