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Microsoft еще год будет предоставлять бесплатно облачные сервисы для украинских госучреждений

Microsoft еще год будет предоставлять бесплатно облачные сервисы для украинских госучреждений
Иллюстрация: Минцифры

Корпорация Microsoft будет бесплатно обеспечивать украинские государственные учреждения, образовательные учреждения, а также центральные и региональные органы власти доступом к своим облачным сервисам до конца 2025 года.

Об этом сообщает Минцифры.

Это решение направлено на укрепление цифровой устойчивости Украины и защиту государственных учреждений от киберугроз.

В последние годы Microsoft активно поддерживала Украину:

  • В 2023 году компания предоставила технологическую помощь на сумму более $500 миллионов.
  • В 2024 объем поддержки составил еще $100 миллионов, аналогичную помощь Украина получит и в этом году.

С начала полномасштабного вторжения Microsoft способствовала переносу цифровой инфраструктуры Украины в безопасные датацентры по всей Европе. Кроме того, корпорация поддерживает инициативы в области кибербезопасности, помогает расследовать военные преступления и финансирует гуманитарные проекты.

Программа Microsoft for Ukraine Relief позволяет обеспечить доступ к современным облачным технологиям даже в условиях войны. Это важный шаг для развития цифровой инфраструктуры, усиления кибербезопасности и поддержки украинской цифровой трансформации.

Министерство цифровой трансформации Украины выразило благодарность корпорации за ее постоянную поддержку, назвав это партнерство мощным вкладом в укрепление страны в условиях войны.

Добавим, украинцев пригласили принять участие в онлайн-конференции для разработчиков игр от Microsoft – Xbox Game Camp Ukraine.

Автор:
Татьяна Гойденко