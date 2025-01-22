Microsoft обновляет способы входа в аккаунт: что изменится

Microsoft обновляет процесс входа в аккаунт. С февраля пользователи будут оставаться в учетной записи Microsoft автоматически, если не выйдут из него или не будут использовать режим инкогнито.

Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что эти изменения следует учитывать особенно тем, кто пользуется публичными компьютерами.

Об изменениях

Сейчас, при входе в аккаунт Microsoft, всегда появляется запрос на сохранение сеанса, чтобы в следующий раз не приходилось вводить данные для входа.

Изменения от Microsoft по автоматическому поддержанию означают, что на публичных компьютерах следует использовать окно частного просмотра или обязательно выходить из аккаунта после завершения сеанса, иначе он будет оставаться активным.

Отмечается, что если часто используются общедоступные компьютеры с учетной записью Outlook или Microsoft, следует приучить себя выходить из системы или пользоваться приватным режимом просмотра.

Следует помнить, что если в феврале случайно забыть выйти из аккаунта Microsoft, всегда можно принудительно выйти из него во всех браузерах, приложениях и устройствах, кроме консолей Xbox.

Напомним, что после сбоя CrowdStrike, когда тысячи пользователей Microsoft по всему миру столкнулись с "синим экраном смерти", Microsoft объявила о планах внести изменения в Windows, которые позволят поставщикам средств безопасности работать вне ядра системы.