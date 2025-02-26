Microsoft открыла бесплатный доступ к голосовому режиму Copilot и функции Think Deeper

Компания Microsoft объявила, что голосовой режим Voice и функция Think Deeper в Copilot теперь доступны бесплатно всем пользователям. Это означает, что кто-либо может использовать искусственный интеллект для глубокого анализа данных, размышлений над сложными вопросами и интерактивного общения голосом.

Об этом сообщили в пресс-службе Microsoft.

Что меняется для пользователей Copilot

Голосовой режим (Voice) позволяет общаться с Copilot в режиме реального времени голосом. Его можно использовать для:

практики иностранных языков,

получение советов по кулинарным рецептам в режиме "свободные руки",

подготовки к собеседованию, попросив Copilot поиграть роль рекрутера.

Функция Think Deeper помогает разбираться по сложным темам и принимать обоснованные решения. Например:

Выбор автомобиля: создание рейтинга электромобилей на основе дизайна, комфорта и технологичности.

создание рейтинга электромобилей на основе дизайна, комфорта и технологичности. Планирование бюджета: определение оптимальных расходов по ремонту дома с учетом будущего роста стоимости недвижимости.

определение оптимальных расходов по ремонту дома с учетом будущего роста стоимости недвижимости. Анализ инвестиций: оценка целесообразности покупки генератора для дома в регионах с нестабильным электроснабжением.

Copilot Pro все еще имеет преимущества

Несмотря на открытый доступ к новым функциям, пользователи Copilot Pro сохранят приоритетный доступ к новейшим моделям искусственного интеллекта в периоды высокой нагрузки. Они также получат ранний доступ к экспериментальным функциям и смогут интегрировать Copilot в программы Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint).

Microsoft предупреждает, что из-за большого спроса возможны временные задержки или перебои в доступе к новым функциям. Кроме того, в случае обнаружения нарушений условий использования или потенциальных угроз безопасности, компания может временно ограничивать доступ к Copilot.

Microsoft призывает пользователей делиться отзывами о новых функциях, чтобы совершенствовать искусственный интеллект и делать его более полезным в повседневной жизни.

Напомним, Microsoft расширила возможности искусственного интеллекта благодаря интеграции модели DeepSeek R1 в свою экосистему. Теперь эта модель доступна через Azure AI Foundry, а также получает оптимизированные для модулей нейронной обработки (NPU) версии, которые будут работать непосредственно на ПК Copilot+.