Microsoft интегрирует модель DeepSeek R1 в Azure AI и Copilot+ PC

Microsoft расширяет возможности искусственного интеллекта ( ШИ ) благодаря интеграции модели DeepSeek R1 в свою экосистему. Теперь эта модель доступна через Azure AI Foundry, а также получает оптимизированные для модулей нейронной обработки (NPU) версии, которые будут работать непосредственно на ПК Copilot+.

Об этом сообщили в пресс-службе Microsoft.

Сначала поддержка будет реализована для устройств на базе Qualcomm Snapdragon X, а затем и для Intel Core Ultra 200V.

Локальный ИИ на Copilot+ PC

Первая оптимизированная версия модели – DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B – с открытым кодом уже доступна в AI Toolkit, а более мощные варианты на 7B и 14B появятся в ближайшее время. Эти модели позволят разработчикам создавать и запускать программы искусственного интеллекта непосредственно на устройстве, используя мощность NPU.

В Microsoft рассказывают, что модуль нейронной обработки на Copilot+ PC обеспечивает быстрое выполнение моделей ИИ, поддерживая полунепрерывную работу служб. Это позволяет разработчикам создавать проактивные решения на базе генеративного ИИ, адаптируемые в режиме реального времени.

Благодаря разработке Phi Silica Microsoft смогла значительно улучшить производительность ШИ-моделей, в частности, время до первого токена и скорость обработки. Оптимизированные версии DeepSeek для NPU используют уникальные подходы, в частности:

разделение вычислительных операций между процессором и нейронным блоком для оптимальной производительности;

4-битное квантование QuaRot, позволяющее модели работать быстрее, уменьшая потребление памяти;

использование ONNX QDQ для совместимости с разными типами NPU в экосистеме Windows.

Такой подход обеспечивает скорость до 16 токенов в секунду и минимальное время ответа – 130 мс.

Как испытать DeepSeek R1

Для тестирования модели Microsoft предлагает скачать расширение AI Toolkit для VS Code. Модель, оптимизированная в формате ONNX QDQ, в скором времени появится в каталоге AI Toolkit, откуда ее можно будет загрузить локально.

Также пользователи могут протестировать облачную версию DeepSeek R1 прямо в Azure AI Foundry.

Благодаря этим нововведениям Microsoft делает ИИ еще более доступным для разработчиков, расширяя возможности локальных вычислений и обеспечивая гибкость в работе с моделями на ПК Copilot+.

Добавим, Microsoft и OpenAI начали проводить расследование относительно того, неправомерно ли группа, связанная с китайским стартапом DeepSeek, получила данные по технологии OpenAI.

Напомним, китайский ШИ-стартап DeepSeek AI Assistant неожиданно стал лидером среди бесплатных приложений в Apple App Store в Соединенных Штатах. Это событие вызвало резонанс в технологическом мире.