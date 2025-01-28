DeepSeek – ответ Китая на ограничение США, обрушивший акции технокомпаний на $1 триллион: что происходит на рынке

Недавний выпуск открытой модели искусственного интеллекта DeepSeek-R1 от китайской компании DeepSeek стал значительным ответом на ограничения, наложенные Соединенными Штатами на доступ Китая к передовым технологиям, пишет AI4Future.

Этот шаг привлек внимание инвесторов и аналитиков по всему миру, в результате чего мировые фондовые рынки столкнулись с резким падением.

С момента своего основания в 2023 году DeepSeek, основанный Лианом Вэньфенем и финансируемый его хедж-фондом, быстро завоевал репутацию благодаря своей способности разрабатывать ИИ–модели, способные конкурировать с гигантами отрасли, такими как OpenAI. Выход DeepSeek-R1, предлагающий схожие функции с OpenAI, но по значительно более низкой цене, вызвал беспокойство среди американских инвесторов, что это может снизить конкурентоспособность их собственных технологий.

Согласно отчетам, обвал акций на фондовых рынках по всему миру составил около 1 триллиона долларов. В частности, акции ведущих технологических компаний, таких как Nvidia, Alphabet, Amazon и Meta Platforms, претерпели значительное падение, достигнув уровня убытков до 11% и более. Это стало причиной широкого обсуждения среди инвесторов, переоценивающих свои портфели на фоне появления нового игрока на рынке.

DeepSeek-R1 был построен с использованием ресурсов, которые в несколько раз меньше, чем тратящие крупные западные компании. Этот аспект еще больше усиливает давление на американские компании, уже инвестировавшие миллиарды долларов в свои технологии.

Рынок остается в напряжении, поскольку инвесторы наблюдают за дальнейшим развитием ситуации и возможными последствиями, которые могут возникнуть в результате ужесточения конкуренции со стороны китайских разработчиков. Ожидается, что регулирование и контроль доступа к технологиям будут усиливаться, что может повлиять на долгосрочные инвестиционные стратегии как в США, так и в Китае.

В условиях нынешней неопределенности DeepSeek может стать важным фактором в переосмыслении глобального ландшафта технологий и инвестиций, а его успех может привести к более широкой дискуссии о регулировании и свободе торговли в области высоких технологий.

Вечером 27 января DeepSeek подвергся атаке , и провайдер был вынужден отключить приложение и забанить международных пользователей из-за "вредоносных атак".

Стоящая за этим приложением компания ограничила новые регистрации исключительно телефонными номерами, привязанными к Китаю, фактически запретив новым международным пользователям создавать аккаунты. Это, вероятно, было попыткой уменьшить количество пользователей, которые пытаются зайти и использовать приложение.

На баннере в чате веб-версии DeepSeek также было отмечено, что "онлайн-сервисы DeepSeek подверглись масштабным злонамеренным атакам", хотя не указано, кто мог стоять за этими атаками.

Перебои в работе в понедельник стали очередной проблемой за последние несколько дней, поскольку DeepSeek набрал бешеную популярность. Лучшая производительность моделей DeepSeek, как считается, привела к потере стоимости американских технологических компаний на сумму $1 трлн из-за опасений, что китайский ИИ может обогнать разработки Силиконовой долины.