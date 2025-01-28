DeepSeek – відповідь Китаю на обмеження США, яка обвалила акції технокомпаній на $1 трильйон: що відбувається на ринку

Недавній випуск відкритої моделі штучного інтелекту DeepSeek-R1 від китайської компанії DeepSeek став значним відповіддю на обмеження, які Сполучені Штати наклали на доступ Китаю до передових технологій, пише AI4Future.

Цей крок привернув увагу інвесторів і аналітиків по всьому світу, в результаті чого світові фондові ринки зіткнулися з різким падінням.

З моменту свого заснування в 2023 році DeepSeek, заснований Ліаном Веньфенем і фінансований його хедж-фондом, швидко здобув репутацію завдяки своїй здатності розробляти ШІ-моделі, здатні конкурувати з гігантами галузі, такими як OpenAI. Вихід DeepSeek-R1, який пропонує схожі функції з OpenAI, але за значно нижчою ціною, викликав занепокоєння серед американських інвесторів, що це може знизити конкурентоспроможність їхніх власних технологій.

Згідно з звітами, обвал акцій на фондових ринках по всьому світу склав близько 1 трильйона доларів. Зокрема, акції провідних технологічних компаній, таких як Nvidia, Alphabet, Amazon і Meta Platforms, зазнали значного падіння, досягнувши рівня збитків до 11% і більше. Це стало причиною широкого обговорення серед інвесторів, які почали переоцінювати свої портфелі на фоні появи нового гравця на ринку.

DeepSeek-R1 був побудований з використанням ресурсів, які в кілька разів менші, ніж ті, що витрачають великі західні компанії. Цей аспект ще більше посилює тиск на американські компанії, які вже інвестували мільярди доларів у свої технології.

Ринок залишається в напрузі, оскільки інвестори спостерігають за подальшим розвитком ситуації та можливими наслідками, які можуть виникнути в результаті посилення конкуренції з боку китайських розробників. Очікується, що регулювання та контроль за доступом до технологій будуть посилюватися, що може вплинути на довгострокові інвестиційні стратегії як у США, так і в Китаї.

В умовах нинішньої невизначеності DeepSeek може стати важливим фактором у переосмисленні глобального ландшафту технологій і інвестицій, а його успіх може призвести до більш широкої дискусії про регулювання та свободу торгівлі в області високих технологій.

Увечері 27 січня DeepSeek зазнав атаки, і провайдер був вимушений відключити застосунок та забанити міжнародних користувачів через "зловмисні атаки".

Компанія, яка стоїть за цим застосунком, обмежила нові реєстрації виключно телефонними номерами, прив’язаними до Китаю, фактично заборонивши новим міжнародним користувачам створювати акаунти. Це, ймовірно, було спробою зменшити кількість користувачів, які намагаються зайти та скористатися застосунком.

На банері в чаті вебверсії DeepSeek також було зазначено, що "онлайн-сервіси DeepSeek зазнали масштабних зловмисних атак", хоча не вказано, хто міг стояти за цими атаками.

Перебої в роботі в понеділок стали черговою проблемою за останні кілька днів, оскільки DeepSeek набрав шаленої популярності. Краща продуктивність моделей DeepSeek, як вважається, призвела до втрати вартості американських технологічних компаній на суму $1 трлн через побоювання, що китайський ШІ може обігнати розробки Силіконової долини.