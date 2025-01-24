Стартап Google планує цьогоріч почати випробування ліків, розроблених за допомогою ШІ

Isomorphic Labs, стартап з розробки ліків, що належить материнській компанії Google, Alphabet, планує до кінця цього року почати клінічні випробування препарату, створеного за допомогою штучного інтелекту.

Про це заявив засновник компанії Деміс Хассабіс, пише AI4Future.

"Ми досліджуємо онкологію, серцево-судинні захворювання, нейродегенеративні хвороби – всі основні галузі, і, думаю, до кінця цього року ми матимемо наш перший препарат", – сказав він в інтерв’ю Financial Times під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Зазвичай створення одного препарату займає від п’яти до десяти років. Але, можливо, ми зможемо прискорити цей процес у 10 разів, що стане неймовірною революцією у сфері охорони здоров’я", – зазначив Хассабіс, який у жовтні отримав Нобелівську премію з хімії разом із колегою Джоном Джампером і біохіміком Девідом Бейкером.

Isomorphic Labs була створена як окремий стартап на базі дослідницького підрозділу Google DeepMind у 2021 році, але залишається повністю підконтрольною компанії Alphabet. Потенціал стартапу вже привернув увагу великих фармацевтичних компаній, які прагнуть знизити витрати та підвищити ефективність дорогого процесу розробки ліків.

Раніше Хассабіс повідомляв Financial Times, що його команда працює над шістьма програмами розробки ліків спільно з Eli Lilly і Novartis.

У широкому інтерв’ю Хассабіс, який також є генеральним директором Google DeepMind, розповів, що прототип AI-асистента Google під назвою Project Astra, ймовірно, стане доступним для споживачів вже цього року. Він описав близьке майбутнє, протягом трьох років, коли з’являться "мільярди" AI-агентів, які "взаємодіятимуть між собою від імені продавця та покупця", і наголосив, що це вимагатиме переосмислення самого інтернету.