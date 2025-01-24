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Стартап Google планирует начать испытания лекарств, разработанных с помощью ИИ.

Стартап Google планирует начать испытания лекарств, разработанных с помощью ИИ.
Обычно создание одного препарата занимает от пяти до десяти лет. Фото AI4Future, сгенерированное на FLUX.1

Isomorphic Labs, стартап по разработке лекарств, принадлежащий материнской компании Google, Alphabet, планирует до конца этого года начать клинические испытания препарата, созданного с помощью искусственного интеллекта.

Об этом заявил основатель компании Демис Хассабис, пишет AI4Future.

"Мы исследуем онкологию, сердечно-сосудистые заболевания, нейродегенеративные болезни – все основные отрасли, и, думаю, до конца этого года мы будем иметь наш первый препарат", – сказал он в интервью Financial Times во время Всемирного экономического форума в Давосе.

"Обычно создание одного препарата занимает от пяти до десяти лет. Но, возможно, мы сможем ускорить этот процесс в 10 раз, что станет невероятной революцией в сфере здравоохранения", – отметил Хассабис, получивший в октябре Нобелевскую премию по химии вместе с коллегой Джоном Джампером и биохимиком Дэвидом Бейкером.

Isomorphic Labs была создана в качестве отдельного стартапа на базе исследовательского подразделения Google DeepMind в 2021 году, но остается полностью подконтрольной компании Alphabet. Потенциал стартапа уже привлек внимание крупных фармацевтических компаний, стремящихся снизить издержки и повысить эффективность дорогостоящего процесса разработки лекарства.

Ранее Хассабис сообщал Financial Times, что его команда работает над шестью программами разработки лекарства совместно с Eli Lilly и Novartis.

В широком интервью Хассабис, который также является генеральным директором Google DeepMind, рассказал, что прототип AI-ассистента Google под названием Project Astra, вероятно, станет доступным для потребителей уже в этом году. Он описал близкое будущее в течение трех лет, когда появятся "миллиарды" AI-агентов, которые будут "взаимодействовать между собой от имени продавца и покупателя", и подчеркнул, что это потребует переосмысления самого интернета.

Автор:
Кейт Щеглова