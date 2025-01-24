Стартап Google планирует начать испытания лекарств, разработанных с помощью ИИ.

Isomorphic Labs, стартап по разработке лекарств, принадлежащий материнской компании Google, Alphabet, планирует до конца этого года начать клинические испытания препарата, созданного с помощью искусственного интеллекта.

Об этом заявил основатель компании Демис Хассабис, пишет AI4Future.

"Мы исследуем онкологию, сердечно-сосудистые заболевания, нейродегенеративные болезни – все основные отрасли, и, думаю, до конца этого года мы будем иметь наш первый препарат", – сказал он в интервью Financial Times во время Всемирного экономического форума в Давосе.

"Обычно создание одного препарата занимает от пяти до десяти лет. Но, возможно, мы сможем ускорить этот процесс в 10 раз, что станет невероятной революцией в сфере здравоохранения", – отметил Хассабис, получивший в октябре Нобелевскую премию по химии вместе с коллегой Джоном Джампером и биохимиком Дэвидом Бейкером.

Isomorphic Labs была создана в качестве отдельного стартапа на базе исследовательского подразделения Google DeepMind в 2021 году, но остается полностью подконтрольной компании Alphabet. Потенциал стартапа уже привлек внимание крупных фармацевтических компаний, стремящихся снизить издержки и повысить эффективность дорогостоящего процесса разработки лекарства.

Ранее Хассабис сообщал Financial Times, что его команда работает над шестью программами разработки лекарства совместно с Eli Lilly и Novartis.

В широком интервью Хассабис, который также является генеральным директором Google DeepMind, рассказал, что прототип AI-ассистента Google под названием Project Astra, вероятно, станет доступным для потребителей уже в этом году. Он описал близкое будущее в течение трех лет, когда появятся "миллиарды" AI-агентов, которые будут "взаимодействовать между собой от имени продавца и покупателя", и подчеркнул, что это потребует переосмысления самого интернета.