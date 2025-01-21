Мировой суперкомпьютер разработает вакцины с помощью ИИ

Суперкомпьютер стоимостью £225 млн использует искусственный интеллект (ИИ) для разработки нового лекарства и вакцин, пишет AI4Future.

Саймон Макинтош-Смит, профессор высокопроизводительных вычислений в Университете Бристоля, отметил, что Isambard-AI дает Великобритании реальные шансы быть конкурентоспособной на мировом уровне. Когда этим летом он станет полностью функциональным, Isambard-AI будет самым мощным суперкомпьютером в Великобритании.

В интервью для BBC Radio Bristol профессор Макинтош-Смит сказал: "Небольшая часть системы уже работает, и мы уже используем ее для таких задач, как поиск новых лекарств и вакцин для лечения людей".

Он добавил, что команда использует компьютер для разработки вакцин от болезни Альцгеймера и других форм деменции, а также лечения сердечно-сосудистых заболеваний, эмфизем и различных видов рака.

Технология также помогает одной группе исследователей значительно улучшить диагностику меланомы – вида рака кожи – для широкого спектра оттенков кожи. "Это может выполнять огромный объем рутинной работы, которую человеку было бы сложно или невозможно сделать благодаря огромной вычислительной мощности", — отметил профессор.

Как именно ИИ помогает создавать новые вакцины и лекарства?

Как пояснил профессор Макинтош-Смит, модели ИИ сейчас способны "моделировать, как именно лекарство действует в теле на молекулярном уровне – до атомов и молекул".

"Многие лекарства работают, взаимодействуя с определенными белками в теле человека, деактивируя их или изменяя их поведение", — пояснил он.

Ранее ученые должны были самостоятельно определять, как потенциальное лекарство может взаимодействовать с этими белками — процесс, который базировался на "огромном опыте, интеллекте и догадках". "Но можно сделать лишь ограниченное количество предположений, – добавил профессор. – А физическое создание и тестирование лекарства занимает много времени, стоит денег и имеет свои ограничения".

Суперкомпьютеры типа Isambard-AI изменяют эту ситуацию, используя базы данных с миллионами потенциальных лекарств, которые можно тестировать на ранних этапах виртуально, а не в лаборатории. "ИИ сокращает количество комбинаций, которые нужно испытать, находя наиболее перспективные варианты и сосредотачиваясь на них. Это позволяет быстрее и эффективнее работать", — добавил он. "Мы можем спасти миллионы жизней благодаря этой технологии, и это очень увлекает. Фантастически, что мы можем делать это здесь, в Бристоле", — подытожил профессор.

Потенциально меняет мир

На своем выступлении на этой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что ИИ имеет "огромный потенциал" для модернизации общественных услуг в стране. В качестве примеров он привел использование технологии для проверки дорог и обнаружения ям, а также более быстрой диагностики болезней, таких как рак.

Когда профессора Макинтош-Смита спросили о крупных инвестициях в Isambard-AI, он ответил, что "прибыль может быть мирового масштаба". Сравнивая развитие ИИ с запуском интернета или изобретением мобильных телефонов, он добавил: "Одно из преимуществ финансирования Isambard-AI правительством является то, что все эти разработки проводятся в интересах общества".