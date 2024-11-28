США начали масштабное антимонопольное расследование против Microsoft

Федеральная торговая комиссия США (FTC) запустила антимонопольное расследование против Microsoft, охватывающее широкий спектр направлений: от облачных вычислений и лицензирования программного обеспечения до продуктов в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта.

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Об этом пишет Вloomberg.

После более чем года неофициальных переговоров с конкурентами и партнерами FTC составил подробный запрос на информацию, содержащую сотни страниц. Его подписала глава комиссии Лина Хан. В рамках расследования комиссия на следующей неделе планирует встречи с конкурентами Microsoft для сбора дополнительных данных о бизнес-практиках компании.

Основные аспекты расследования

FTC сосредоточила внимание на сочетании облачных услуг Microsoft с популярным программным обеспечением, в частности Office и средствами безопасности, такими как Microsoft Entra ID (бывший Azure Active Directory).

Такие компании как Slack и Zoom обвиняют Microsoft в нечестной конкуренции. В частности, речь идет о бесплатном включении видеоконференц-сервиса Teams в пакеты с программами Word и Excel.

В расследовании учитываются инциденты с кибербезопасностью, повлиявшие на продукты Microsoft. Один из таких случаев — сбой в системах безопасности CrowdStrike, заделший миллионы устройств. FTC отмечает риски из-за концентрации рынка облачных услуг.

Microsoft является одним из крупнейших подрядчиков для правительственных структур США, включая Министерство обороны. Это добавляет обеспокоенность чрезмерной властью компании в критически важных отраслях.

Это расследование является продолжением многолетнего наблюдения за Microsoft, который продолжается со времен судебных дел 1990-х, когда компанию обвиняли в монополизации рынка из-за интеграции Windows с браузером Internet Explorer.

Сообщается, что это расследование совпадает с завершением срока главы FTC Лины Хан, отметившейся активной борьбой против монополизации в корпоративном секторе. Будущее этого процесса будет зависеть от нового главы FTC, назначенного администрацией избранного президента США.

По данным Вloomberg, это антимонопольное дело может стать одним из самых значительных в современной истории, учитывая масштабы влияния Microsoft на мировую экономику.

Добавим, что после сбоя CrowdStrike, когда тысячи пользователей Microsoft по всему миру столкнулись с "синим экраном смерти", Microsoft объявила о планах внести изменения в Windows, которые позволят поставщикам средств безопасности работать вне ядра системы.