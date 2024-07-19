Глобальный IT-сбой парализовал работу банков, телекоммуникационных компаний и аэропортов: в чем причина (обновлено)

Глобальный сбой IT-систем, вероятно, вызванный обновлением от Crowdstrike, привел к "синему экрану смерти" у тысяч пользователей и парализовал работу авиакомпаний, банков и других организаций по всему миру.

По сообщению The Verge, тысячи пользователей Microsoft по всему миру столкнулись с критическим сбоем системы, известным как синий экран смерти. Предварительно причиной сбоя стало обновление программного обеспечения от компании Crowdstrike, специализирующейся на кибербезопасности.

CNN и Bloomberg подтверждают масштабность проблемы, сообщая о сбое в работе облачных сервисов Microsoft Azure, начавшемся 18 июля около 18:00 по восточному времени в центральной части США. Этот сбой привел к перебоям в работе банков и авиакомпаний по всему миру. Microsoft признала проблему и активно работает над ее разрешением, отмечая, что сбой может повлиять на любого пользователя Microsoft 365.

Соучредитель украинского Monobank Олег Гороховский также подтвердил глобальный характер сбоя, связав его с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows, и отметил, что многие компании столкнулись с серьезными проблемами в результате этого инцидента.

Также в Украине специалисты Госспецсвязи предоставили рекомендации по временному решению проблемы, пока CrowdStrike работает над исправлением ситуации.

Временное решение от Госспецсвязи для устранения сбоя в работе компьютеров

Загрузите Windows в безопасном режиме или в среде восстановления Windows.

Выделите каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike.

Найдите и удалите файл под названием «C-00000291*.sys».

Перезагрузите компьютер или сервер.

Госспецсвязи предлагает консультативную и практическую помощь в решении этой проблемы. Организации и пользователи, нуждающиеся в помощи, могут обратиться в Правительственную команду реагирования CERT-UA по электронной почте [email protected] или по телефону +38 (044) 281-88-25.

Украинские компании пострадали от глобального сбоя IT-систем

В Украине также наблюдались сбои некоторых компаний. Sense Bank сообщил о технических трудностях, повлиявших на работу их мобильного приложения Sense SuperApp. Пользователи столкнулись с проблемами при отображении продуктов, карт и счетов, а также при переводе, обмене валют и оплате услуг. Банк заверил, что активно работает по восстановлению всех сервисов.

По данным Общественного, мобильный оператор Vodafone столкнулся с техническими проблемами, усложнившими совершение звонков для некоторых клиентов.

"Новая почта" также столкнулась с временными техническими проблемами, вызванными программными обновлениями. Однако компания возобновила работу всех клиентских систем и сервисов.

Кроме того, клиенты Monobank сообщают о проблемах создания банковских продуктов для накоплений.

Аэропорты по всему миру остановили работу из-за технических проблем

Как сообщает BBC, сбой в работе ИТ-систем повлек за собой значительные проблемы в работе аэропортов по всему миру. В США Федеральное авиационное управление (FAA) было вынуждено приземлить все рейсы нескольких крупных авиакомпаний, включая Delta, United и American Airlines, из-за проблем со связью.

Наземная остановка повлияла на все рейсы этих авиакомпаний независимо от их назначения и привела к задержкам и отмене рейсов. FAA сообщила, что работает над решением проблемы и возобновлением нормальной работы авиаперевозок

Проблемы не ограничились только США. Аэропорт Мельбурна в Австралии заявил о "глобальной технологической проблеме", повлиявшей на процедуры регистрации пассажиров.

Аэропорт Берлина также сообщил о задержках регистрации из-за "технической неисправности".

В Испании все аэропорты столкнулись с техническими проблемами, что вынудило их временно перейти на ручное обслуживание пассажиров. В аэропорту Эдинбурга компьютерная ошибка привела к сбою в работе информационных табло, что повлекло задержки и пропуски рейсов пассажирами.

Сбой IT-систем повлиял на работу телекоммуникационных компаний

Австралийский телекоммуникационный гигант Telstra Group, один из крупнейших провайдеров услуг связи в стране, сообщил о значительных сбоях в работе своих систем. Компания признала, что проблемы связаны с глобальными сбоями, затронувшими CrowdStrike и Microsoft.

Клиенты Telstra Group столкнулись с задержками в предоставлении услуг, что привело к неудобствам для многих пользователей.

Также британский новостной канал Sky News стал жертвой глобального сбоя. Канал был вынужден приостановить прямую трансляцию из-за технических проблем. В свою очередь, исполнительный глава компании подтвердил, что сбой был вызван внешними факторами и заверил, что команда технических специалистов работает над возобновлением вещания.

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