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В monobank произошел технический сбой: людям советуют не производить платежи
Сегодня, 1 апреля, произошел сбой в работе monobank. Пользователи жалуются на проблемы в работе мобильного приложения и невозможность произвести платежи.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.
"Немного упали. Извиняюсь", - заметил он.
В настоящее время некоторые пользователи мобильного приложения не могут войти в программу, а после входа невозможно осуществлять платежи.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В службе поддержки monobank сбой подтвердили и заверили, что технические службы уже работают над его устранением.
Также пользователям рекомендуют подождать с проведением платежей, а если средства уже были отправлены и не пришли – не производит повторных перечислений.
Последний раз сбой в работе monobank случился 3 марта.
monobank атаковали хакеры
Напомним, 21 января на виртуальный банк monobank была совершена очередная хакерская атака.
В ночь на 20 января также сообщалось о мощной DDoS-атаке, которую удалось отразить.
При этом время от времени в работе monobank случаются сбои. В 2023 году это происходило, в частности, 1 февраля и 20 июля – через приложение было невозможно перевести деньги на карту, пополнить мобильный или совершить какой-либо другой платеж. А 12 декабря того же года monobank испытал массированную DDoS-атаки, в результате которой приложение перестало нормально работать.
Вместе с тем, виртуальный банк продолжает развиваться. Так, например, недавно сообщалось, что monobank создал новый инструмент для монетизации творчества, в том числе стримеров. База от monobank. А осенью 2023 года monobank приобрел сервис для бронирования столиков в заведениях питания TakeUsEat.