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Категория
Банки
Дата публикации

В monobank произошел технический сбой

monobank
Фото: пресс-служба monobank

Сегодня, 3 марта, в работе monobank произошел технический сбой. Специалисты сейчас работают над устранением проблемы.

Об этом сообщил соучредитель monoban Олег Гороховский.

"У нас технический сбой. Чиним. Извините", - написал он.

Пока невозможно войти в мобильное приложение.

Фото 2 — В monobank произошел технический сбой

Позже Гороховский сообщил, что работа мобильного приложения возобновлена.

"Уже все хорошо. Очень извиняюсь еще раз. Кто-то в субботу многовато выпил, поэтому утром не смог нормально проснуться. Поэтому вывод такой - айтишники не должны бухать вместе, а только по графику", - заметил он.

monobank атаковали хакеры

Напомним, 21 января на виртуальный банк monobank была совершена очередная атака хакеров.

В ночь на 20 января также сообщалось о мощной DDoS-атаке, которую удалось отразить.

При этом время от времени в работе monobank случаются сбои. В 2023 году это происходило, в частности, 1 февраля и 20 июля   – через приложение было невозможно перевести деньги на карту, пополнить мобильный или совершить какой-либо другой платеж. А  12 декабря того же года monobank испытал массированную DDoS-атаки, в результате которой приложение перестало нормально работать.

Вместе с тем, виртуальный банк продолжает развиваться. Так, например, недавно сообщалось, что monobank создал новый инструмент для монетизации творчества, в том числе стримеров База от monobank. А осенью 2023 года monobank приобрел сервис для бронирования столиков в заведениях питания TakeUsEat.

Автор:
Светлана Манько