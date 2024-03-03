Вже все добре: monobank відновився після технічного збою

Сьогодні, 3 березня, у роботі monobank стався технічний збій. Фахівці наразі працюють над усуненням проблеми.

Про це повідомив співзасновник monoban Олег Гороховський.

"У нас технічний збій. Лагодимо. Вибачте", - написав він.

Наразі поки що неможливо увійти в мобільний застосунок.

Пізніше Гороховський повідомив, що роботу мобільного застосунку відновлено.

"Вже все добре. Дуже перепрошую ще раз. Хтось у суботу забагато випив, тому зранку не зміг нормально прокинутись. Тому висновок такий - ІТівці не повинні бухати разом, а лише за графіком", - зауважив він.

monobank атакували хакери

Нагадаємо, 21 січня на віртуальний банк monobank була здійснена чергова хакерська атака.

В ніч на 20 січня також повідомлялося про потужну DDoS-атаку, яку вдалося відбити.

При цьому час від час у роботі monobank трапляються збої. У 2023 році це відбувалося, зокрема, 1 лютого і 20 липня – через додаток було неможливо переказати гроші на картку, поповнити мобільний чи здійснити будь-який інший платіж. А 12 грудня того ж року monobank зазнав масованої DDoS-атаки, внаслідок якої додаток перестав нормально працювати.

Разом з тим віртуальний банк продовжує розвиватися. Так, наприклад, нещодавно повідомлялося, що monobank створив новий інструмент для монетизації творчості, в тому числі стримерів - База від monobank. А восени 2023 року monobank придбав сервіс для бронювання столиків в закладах харчування TakeUsEat.