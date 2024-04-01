У monobank стався технічний збій: людям радять не проводити платежі

Сьогодні, 1 квітня, стався збій у роботі monobank. Користувачі скаржаться на проблеми у роботі мобільного застосунку та неможливість провести платежі.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

"Трохи впали. Перепрошую", - зауважив він.

Наразі деякі користувачі мобільного застосунку не можуть увійти до програми, також після входу не можливо здійснювати платежі.

У службі підтримки monobank збій підтвердили і запевнили, що технічні служби вже працюють над його усуненням.

Також користувачам рекомендують почекати з проведенням платежів, а якщо кошти вже були надіслані та не дійшли – не проводить повторних перерахувань.

Останній збій у роботі monobank стався 3 березня.

monobank атакували хакери

Нагадаємо, 21 січня на віртуальний банк monobank була здійснена чергова хакерська атака.

В ніч на 20 січня також повідомлялося про потужну DDoS-атаку, яку вдалося відбити.

При цьому час від час у роботі monobank трапляються збої. У 2023 році це відбувалося, зокрема, 1 лютого і 20 липня – через додаток було неможливо переказати гроші на картку, поповнити мобільний чи здійснити будь-який інший платіж. А 12 грудня того ж року monobank зазнав масованої DDoS-атаки, внаслідок якої додаток перестав нормально працювати.

Разом з тим віртуальний банк продовжує розвиватися. Так, наприклад, нещодавно повідомлялося, що monobank створив новий інструмент для монетизації творчості, в тому числі стримерів - База від monobank. А восени 2023 року monobank придбав сервіс для бронювання столиків в закладах харчування TakeUsEat.