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У monobank стався технічний збій: людям радять не проводити платежі
Сьогодні, 1 квітня, стався збій у роботі monobank. Користувачі скаржаться на проблеми у роботі мобільного застосунку та неможливість провести платежі.
Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.
"Трохи впали. Перепрошую", - зауважив він.
Наразі деякі користувачі мобільного застосунку не можуть увійти до програми, також після входу не можливо здійснювати платежі.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
У службі підтримки monobank збій підтвердили і запевнили, що технічні служби вже працюють над його усуненням.
Також користувачам рекомендують почекати з проведенням платежів, а якщо кошти вже були надіслані та не дійшли – не проводить повторних перерахувань.
Останній збій у роботі monobank стався 3 березня.
monobank атакували хакери
Нагадаємо, 21 січня на віртуальний банк monobank була здійснена чергова хакерська атака.
В ніч на 20 січня також повідомлялося про потужну DDoS-атаку, яку вдалося відбити.
При цьому час від час у роботі monobank трапляються збої. У 2023 році це відбувалося, зокрема, 1 лютого і 20 липня – через додаток було неможливо переказати гроші на картку, поповнити мобільний чи здійснити будь-який інший платіж. А 12 грудня того ж року monobank зазнав масованої DDoS-атаки, внаслідок якої додаток перестав нормально працювати.
Разом з тим віртуальний банк продовжує розвиватися. Так, наприклад, нещодавно повідомлялося, що monobank створив новий інструмент для монетизації творчості, в тому числі стримерів - База від monobank. А восени 2023 року monobank придбав сервіс для бронювання столиків в закладах харчування TakeUsEat.