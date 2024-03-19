Monobank додав нові можливості у "банки": тепер можна зберегти чужий збір і задонатити через IBAN

Monobank розширив послуги для "банок" – користувачі тепер можуть зберігати чужі "банки" до себе. Також збільшилась кількість одночасних зборів для благодійних фондів і з'явився IBAN для долучення до зборів юросіб.

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Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

"За допомогою Банки вже зібрано майже 50 млрд грн. Ми не припиняємо працювати над тим, щоб темпи ваших зборів не спадали", - заявив Гороховський.

Він розповів, що нового зʼявилося в "банці" останнім часом:

1. Додали можливість зберігати чужі "банки" до себе (потрібно перейти за посиланням в застосунок та натиснути прапорець):

тепер усі цікаві "банки" можна зберегти в одному місці, і не треба буде їх повторно шукати в соцмережах;

можна постійно моніторити прогрес збору, або вивести його на homescreen-віджет;

тепер можна налаштовувати періодичні відрахування на вибрані "банки".

"Ми сподіваємося, що це допоможе довготривалим зборам не згасати", - додав Гороховський.

2. IBAN для Банок.

"На перший погляд ця новина не викликає емоцій, проте ті, хто давно волонтерять, добре знають, що збір можна помножити на два, якщо долучити бізнеси (юросіб). IBAN відкриває таку можливість, бо юрособи не можуть просто так закидати на Банку, їм треба реквізити", - пояснив співзасновник фінустанови.

Крім того, за його словами, якщо волонтер зареєстрований у відповідному реєстрі, то юрособа зможе навіть не платити податки за такий донат.

3. Фонди нарешті отримали змогу відкривати багато зборів одночасно.

"Фонди, якщо вам треба більше Банок, ви знаєте, куди звертатись", - зауважив Гороховський.

4. У наступному релізі з'явиться можливість прикріпляти звіт у "банку" після її розбиття. Звіт буде доступний за посиланням на розбиту "банку".

Гороховський повідомив, що нова версія поступово стає доступною усім, тому якщо ще не видно оновлення, потрібно трохи почекати.

Нагадаємо, віртуальний банк monobank створив новий інструмент "Бойові" на підтримку ЗСУ. Відтепер українці при розрахунку в закладах громадського харчування зможуть віддячити військовим за захист. А восени 2023 року Monobank придбав сервіс для бронювання столиків в закладах харчування TakeUsEat.

Також раніше повідомлялося, що Monobank створив новий інструмент для монетизації творчості, в тому числі стримерів - База від Monobank.

Фото: ua.depositphotos.com