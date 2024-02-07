"Бойові" замість чайових: monobank запускає новий сервіс на підтримку ЗСУ

Віртуальний банк monobank створив новий інструмент "Бойові" на підтримку ЗСУ. Відтепер українці при розрахунку в закладах громадського харчування зможуть віддячити військовим за захист.

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Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

За його словами, щомісяця українці залишають більше 100 мільйонів гривень чайових у якості подяки офіціантам в кафе та ресторанах.

"А чи мали б ми змогу, в принципі, відвідати кафе чи ресторан, якби не Збройні Сили? Ні! Саме тому ми придумали "Бойові". Це як чайові, тільки чайові це вдячність за сервіс, а "Бойові" - це вдячність за життя", - зазначив Гороховський.

Він наголосив, що Україна стане першою країною в світі, яка зробить щоденною звичкою не лише чайові, а і "Бойові".

"Тому віднині, при оплаті рахунку по QR-коду в закладах, які активують наш новий сервіс, після екрана чайових зʼявиться новий екран Бойових, де ви зможете віддячити за захист, а гроші будуть використані на прямі потреби війська", - підкреслив Гороховський.

Він наголосив, що кожен заклад, який долучиться, може додати свій власний збір, щоб "Бойові" пішли тим підрозділам або військовим, яким хоче допомогти.

"Ви ж всі допомагаєте, правда?! Якщо б не ЗСУ, за столиками у ресторанах було б завжди пусто. Та і столів напевно вже не було би. Памʼятайте про це за кожною філіжанкою кави. І залишайте не лише чайові тим, хто нам її приготував, а і "Бойові" тим, завдяки кому, ця кава взагалі можлива", - зауважив Гороховський.

Він додав, що для підключення "Бойових" у вашому закладі зверніться до вашого аккаунт-менеджера. А закладам, які ще не підключені до expirenza by mono, можна зробити це за цим посиланням.

Нагадаємо, восени 2023 року monobank придбав сервіс для бронювання столиків в закладах харчування TakeUsEat.

"TakeUsEat стане частиною екосистеми expirenza by mono, яка дає ресторанам один QR на меню, оплату, чайові, відгуки та оцінки. А тепер гості отримають ще й зручне бронювання столиків, а ресторани — ще більше корисної аналітики", - зазначив Гороховський.

Також він повідомив, що вже понад 1100 закладів підключили expirenza by mono.

Підтримка ЗСУ

monobank передав майже 1 мільярд доларів на потреби ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

За перший рік повномасштабного вторгнення українці пожертвували через monobank 8,5 млрд грн ($224 млн). Минулого року ця цифра становила 27,4 млрд грн (724 млн доларів). Кількість людей, які пожертвували у 2023 році, зросла майже вдвічі з 3 мільйонів у 2022 році до 5,4 мільйона.