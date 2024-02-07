"Боевые" вместо чаевых: monobank запускает новый сервис в поддержку ВСУ

Виртуальный банк monobank создал новый инструмент "Боевые" в поддержку ВСУ. Теперь украинцы при расчете в общепитах смогут отблагодарить военных за защиту.

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Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

По его словам, ежемесячно украинцы оставляют более 100 миллионов гривен чаевых в качестве благодарности официантам в кафе и ресторанах.

"А могли бы мы, в принципе, посетить кафе или ресторан, если бы не Вооруженные Силы? Нет! Именно поэтому мы придумали "Боевые". Это как чаевые, только чаевые - это благодарность за сервис, а "Боевые" - это благодарность за жизнь", - отметил Гороховский.

Он подчеркнул, что Украина станет первой страной в мире, которая сделает ежедневной привычкой не только чаевые, но и "Боевые".

"Поэтому отныне при оплате счета по QR-коду в заведениях, которые активируют наш новый сервис, после экрана чаевых появится новый экран Боевых, где вы сможете отблагодарить за защиту, а деньги будут использованы на прямые нужды войска", - подчеркнул Гороховский.

Он подчеркнул, что каждое присоединяющееся заведение может добавить свой собственный сбор, чтобы "Боевые" пошли тем подразделениям или военным, которым хочет помочь.

"Вы же все помогаете, правда?! Если бы не ВСУ, за столиками в ресторанах было бы всегда пусто. Да и столов наверняка уже не было бы. Помните об этом за каждой чашечкой кофе. И оставляйте не только чаевые тем, кто нам ее". приготовил, а и "Боевые" тем, благодаря кому, этот кофе вообще возможен", - заметил Гороховский.

Он добавил, что для подключения "Боевых" в вашем заведении обратитесь к вашему аккаунт-менеджеру. А заведениям, еще не подключенным к expirenza by mono, можно сделать это по этой ссылке.

Напомним, осенью 2023 года monobank приобрел сервис для бронирования столиков в заведениях питания TakeUsEat.

"TakeUsEat станет частью экосистемы expirenza by mono, которая дает ресторанам один QR на меню, оплату, чаевые, отзывы и оценки. А теперь гости получат еще и удобное бронирование столиков, а рестораны еще больше полезной аналитики", - отметил Гороховский.

Также он сообщил, что уже более 1100 заведений подключили expirenza by mono.

Поддержка ВСУ

monobank передал почти 1 миллиард долларов на нужды ВСУ с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

За первый год полномасштабного вторжения украинцы пожертвовали через monobank 8,5 млрд грн ($224 млн). В прошлом году эта цифра составила 27,4 млрд грн. (724 млн. долларов). Количество пожертвовавших в 2023 году увеличилось почти вдвое с 3 миллионов в 2022 году до 5,4 миллиона.