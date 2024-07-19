Глобальний IT-збій паралізував роботу банків, телекомунікаційних компаній та аеропортів: у чому причина (оновлено)

Глобальний збій IT-систем, ймовірно спричинений оновленням від Crowdstrike, призвів до "синього екрану смерті" у тисяч користувачів та паралізував роботу авіакомпаній, банків та інших організацій по всьому світу.

За повідомленням The Verge, тисячі користувачів Microsoft по всьому світу зіткнулися з критичним збоєм системи, відомим як "синій екран смерті". Попередньо, причиною збою стало оновлення програмного забезпечення від компанії Crowdstrike, що спеціалізується на кібербезпеці.

CNN та Bloomberg підтверджують масштабність проблеми, повідомляючи про збій в роботі хмарних сервісів Microsoft Azure, що розпочався 18 липня близько 18:00 за східним часом у центральній частині США. Цей збій призвів до перебоїв у роботі банків та авіакомпаній по всьому світу. Microsoft визнала проблему та активно працює над її вирішенням, зазначаючи, що збій може вплинути на будь-якого користувача Microsoft 365.

Співзасновник українського Monobank Олег Гороховський також підтвердив глобальний характер збою,пов'язавши його з взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows, та зазначив, що багато компаній зіткнулися з серйозними проблемами внаслідок цього інциденту.

Також в Україні фахівці Держспецзв'язку надали рекомендації щодо тимчасового вирішення проблеми, поки CrowdStrike працює над виправленням ситуації.

Тимчасове рішення від Держспецзв'язку для усунення збою в роботі комп'ютерів

Завантажте Windows у безпечному режимі або середовищі відновлення Windows.

Перейдіть до каталогу C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike.

Знайдіть та видаліть файл з назвою «C-00000291*.sys».

Перезавантажте комп'ютер або сервер.

Держспецзв'язку також пропонує консультативну та практичну допомогу у вирішенні цієї проблеми. Організації та користувачі, які потребують допомоги, можуть звернутися до Урядової команди реагування CERT-UA за електронною поштою [email protected] або за телефоном +38 (044) 281-88-25.

Українські компанії постраждали від глобального збою IT-систем

В Україні також спостерігалися збої в роботі деяких компаній. Sense Bank повідомив про технічні труднощі, що вплинули на роботу їхнього мобільного додатку Sense SuperApp. Користувачі зіткнулися з проблемами при відображенні продуктів, карток та рахунків, а також при здійсненні переказів, обміну валют та оплаті послуг. Банк запевнив, що активно працює над відновленням всіх сервісів.

За даними Суспільного, мобільний оператор Vodafone зіткнувся з технічними проблемами, які ускладнили здійснення дзвінків для деяких клієнтів.

"Нова пошта" також зіткнулася з тимчасовими технічними проблемами, спричиненими програмними оновленнями.Проте, компанія відновила роботу всіх клієнтських систем та сервісів.

Окрім того, клієнти Monobank повідомляють про проблеми зі створенням банківських продуктів для накопичень.

Аеропорти по всьому світу зупинили роботу через технічні проблеми

Як повідомляє ВВС, збій в роботі ІТ-систем спричинив значні проблеми в роботі аеропортів по всьому світу. У США, Федеральне авіаційне управління (FAA) було змушене приземлити всі рейси кількох великих авіакомпаній, включаючи Delta, United та American Airlines, через проблеми зі зв'язком.

Наземна зупинка вплинула на всі рейси цих авіакомпаній, незалежно від їх призначення, і призвела до затримок та скасування рейсів. FAA повідомила, що працює над вирішенням проблеми та відновленням нормальної роботи авіаперевезень

Проблеми не обмежилися лише США. Аеропорт Мельбурна в Австралії заявив про "глобальну технологічну проблему", яка вплинула на процедури реєстрації пасажирів.

Аеропорт Берліна також повідомив про затримки реєстрації через "технічну несправність".

В Іспанії всі аеропорти зіткнулися з технічними проблемами, що змусило їх тимчасово перейти на ручне обслуговування пасажирів. В аеропорту Единбурга комп'ютерна помилка призвела до збою в роботі інформаційних табло, що спричинило затримки та пропуски рейсів пасажирами.

Збій IT-систем вплинув на роботу телекомунікаційних компаній

Австралійський телекомунікаційний гігант Telstra Group, один з найбільших провайдерів послуг зв'язку в країні,повідомив про значні збої в роботі своїх систем. Компанія визнала, що проблеми пов'язані з глобальними збоями, що торкнулися CrowdStrike та Microsoft.

Клієнти Telstra Group зіткнулися з затримками в наданні послуг, що спричинило незручності для багатьох користувачів.

Також британський новинний канал Sky News також став жертвою глобального збою. Канал був змушений призупинити пряму трансляцію через технічні проблеми. В свою чергу, виконавчий голова компанії підтвердив,що збій був спричинений зовнішніми факторами та запевнив, що команда технічних фахівців працює над відновленням мовлення.

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