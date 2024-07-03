Мобільний зв'язок на Київщині не працює під час відключень: КОВА закликає операторів вирішити проблему

Мешканці Київської області скаржаться, що під час відключень світла масово зникає і мобільний зв'язок. Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко закликав мобільних операторів вжити всіх заходів і забезпечити безперебійний звʼязок навіть за відсутності світла. Мобільні оператори запевнили, що проблему вже вирішують.

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Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації за результатами засідання штабу Ради оборони Київської області за участі представників мобільних операторів Vodafone, Київстар та Lifecell.

Зв’язок після відключення світла зникає за годину

"Немає світла. Зникає мобільний зв’язок. Такі скарги чую останнім часом від мешканців Київщини дуже часто. Проблема є, її визнають. Визначили кроки, як оперативно виправляти", – наголосив Кравченко.

Зокрема, є необхідність збільшення кількості генераторів на станціях, які надають зв’язок.

"Мобільні оператори запевнили, що вже працюють над цим і найближчим часом збільшать їх кількість. Люди не можуть бути заручниками і, у випадку необхідності, не мати можливості зателефонувати, наприклад, в швидку, поліцію чи ДСНС. Я вже звертав на це увагу, торік ухвалювали відповідне рішення на штабі. Однак, мобільні оператори не поспішали його виконувати. Наразі часу немає. Доведеться надолужувати оперативно. Люди мають бути зі зв’язком", – підкреслив Кравченко.

Очільник Київської ОВА зауважив, що всі базові станції оснащені акумуляторними батареями нового типу, які мають забезпечувати безперебійну роботу мережі протягом декількох годин, однак в деяких місцях зв’язок після відключення світла зникає або одразу, або вже за годину.

"Причина – дуже часто ці батареї не встигають перезаряджатися через тривалу відсутність електроенергії. Ще одна проблема – вичерпання ресурсу дії цих батарей. Деякі не витримують навіть 4 годин роботи. Тому мобільні оператори мають надати об’єктивну інформацію щодо термінів роботи акумуляторів, а в разі потреби їх замінити", – додав Кравченко.

Чому під час відключень світла зникає зв'язок

Нагадаємо, мобільні оператори України Київстар, Vodafone та Lifecell запевняють, що підготували свої мережі до потенційних відключень електроенергії. Для цього оператори обладнали свої базові станції автономним резервним живленням.

Українці часто стикаються з тим, що під час вимкнення електроенергії зникає мобільний зв’язок. Причиною цього є те, що щоразу під час вимкнення світла люди вмикають на мобільних телефонах стільникові дані, чим збільшують навантаження на вежі мобільних операторів.

Останні ж будували мережі з розрахунком на те, що в конкретній місцевості мешканці переважно користуються домашнім інтернетом. Відповідно, через різкий наплив абонентів ресурс мобільної мережі не здатний задовольнити потребу.

Детальніше про те, чому мобільні оператори не витримують у блекаут, читайте у статті Delo.ua.