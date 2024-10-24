LinkedIn оштрафовали на €310 млн: что стало причиной

Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала LinkedIn на 310 миллионов евро за незаконную обработку персональных данных пользователей в рамках Европейского Союза для показа таргетированной рекламы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Теперь компания LinkedIn, принадлежащая Microsoft Corp., должна привести обработку данных в соответствие с Общим регламентом ЕС о защите данных (GDPR).

По словам заместителя главы ирландского регулятора Грэма Дойла, обработка персональных данных LinkedIn без надлежащего правового основания является явным и серьезным нарушением фундаментального права субъектов данных на защиту данных.

В LinkedIn рассказали, что дело связано с претензиями 2018 года в отношении некоторых мер компании по цифровой рекламе в ЕС.

"Хотя мы и считаем, что соблюдаем Общий регламент о защите данных, мы работаем над тем, чтобы наша рекламная практика соответствовала этому решению до крайнего срока, установленного IDPC", — говорится в заявлении представителя компании.

Ирландская комиссия по защите данных начала расследование касательно практики обработки данных LinkedIn после жалобы, поданной к французскому регулятору данных. LinkedIn, как и многие другие крупные технологические компании, имеет европейскую штаб-квартиру в Ирландии, что означает, что местные регуляторы должны обеспечивать соблюдение правил ЕС.

Ранее сообщалось, что LinkedIn расширит свои возможности поиска работы, запустив новые функции на основе искусственного интеллекта. Однако эти обновления будут доступны только платным подписчикам Premium. Компания обещала улучшить поиск на платформе в целом посредством генеративного ИИ.