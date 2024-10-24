LinkedIn оштрафували на €310 млн: що стало причиною

Ірландська комісія із захисту даних оштрафувала LinkedIn на 310 мільйонів євро за незаконне опрацювання персональних даних користувачів у межах Європейського Союзу для показу таргетованої реклами.

Про це повідомляє Bloomberg.

Тепер компанія LinkedIn, що належить Microsoft Corp., має привести обробку даних у відповідність до Загального регламенту ЄС про захист даних (GDPR).

За словами заступника голови ірландського регулятора Грема Дойла, обробка персональних даних LinkedIn без належної правової підстави є явним та серйозним порушенням фундаментального права суб'єктів даних на захист даних.

В LinkedIn розповіли, що справа пов'язана з претензіями 2018 року відносно деяких заходів компанії щодо цифрової реклами в ЄС.

"Хоч ми і вважаємо, що дотримуємося Загального регламенту про захист даних, але ми працюємо над тим, щоб наша рекламна практика відповідала цьому рішенню до крайнього терміну, встановленого IDPC", - йдеться в заяві представника компанії.

Ірландська комісія із захисту даних розпочала розслідування щодо практики обробки даних LinkedIn після скарги, поданої до французького регулятора даних. LinkedIn, як і багато інших великих технологічних компаній, має європейську штаб-квартиру в Ірландії, що означає, що місцеві регулятори повинні забезпечувати дотримання правил ЄС.

Раніше повідомлялося, що LinkedIn розширить свої можливості пошуку роботи, запустивши нові функції на основі штучного інтелекту. Однак ці оновлення будуть доступні лише для платних підписників Premium. Компанія обіцяла покращити пошук на платформі в цілому за допомогою генеративного ШІ.