LinkedIn запускает ИИ-инструменты поиска работы для премиум-пользователей

LinkedIn расширяет свои возможности поиска работы, запуская новые функции на основе искусственного интеллекта. Однако эти обновления будут доступны только платным подписчикам Premium.

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Об этом сообщает The Verge.

Один из новых инструментов позволит искать вакансии, вводя запрос на естественном языке, например: "Найдите мне удаленную маркетинговую работу в Детройте с зарплатой от $110 000".

ИИ также сможет проанализировать резюме пользователя и предложить персонализированные улучшения для конкретной должности. Предусмотрена возможность внесения правок в интерактивном режиме.

"LinkedIn также может просмотреть ваше резюме и предоставить персонализированные предложения по его улучшению для конкретной должности. Вы сможете загружать резюме, получать отзывы и "вносить изменения в интерактивном режиме с помощью искусственного интеллекта", - отмечают в LinkedIn.

Кроме того, с помощью искусственного интеллекта можно будет создать сопроводительное письмо "с нуля".

LinkedIn также тестирует чат-боты экспертов по бизнес-темам, с которыми можно пообщаться для получения советов. В их числе Алисия Рис, Анил Гупта, доктор Джемма Ли Робертс и Лиза Гейтс.

Компания обещает улучшить поиск на платформе в целом с помощью генеративного ИИ, хотя детали пока не раскрываются.

" Ответы, которые вы получите, подготовлены экспертами и представляют собой сочетание идей, персонализированных в соответствии с уникальными потребностями каждого ученика ", - заявил директор из продуктов LinkedIn Томер Коэн.

Совершенствование поиска с использованием ИИ планируется внедрить в ближайшие недели.

Добавим, что соцсеть X, ранее известная как Twitter, предоставила доступ к чат-боту Grok на основе искусственного интеллекта xAI всем премиальным подписчикам платформы.

Источник фото: ua.depositphotos.com