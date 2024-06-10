Украинцы смогут самостоятельно расшифровать анализы за считанные минуты: как это сделать

Новый сервис для пациентов на основе искусственного интеллекта поможет проанализировать результаты лабораторных исследований. Сервис не будет ставить диагнозы, но предоставит информацию о возможных рисках для здоровья, а также порекомендует, к какому специалисту можно обратиться.

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Об этом сообщает пресс-служба Helsi.

Как воспользоваться сервисом

Отмечается, что воспользоваться новым сервисом смогут все пользователи Helsi, которые позволили анализировать свои данные. В нём появится функция Helsi+.

Чтобы получить информацию, достаточно загрузить результаты анализов в приложение в формате PDF и система начнет их изучение.

Отмечается, что Helsi+ сможет корректно исследовать исключительно анализы самого пользователя, поскольку берет данные из его профиля: возраст и пол. Поэтому качественно расшифровать анализы, например, ребенка или родителей пока не получится.

В настоящее время для расшифровки доступны анализы трех крупнейших сетей лабораторий: Синево, Дела и Эскулаб. Helsi+ может исследовать только общие анализы крови и мочи – это первый распространенный запрос для определения состояния здоровья пациента. Услуга расшифровки бесплатна – рассказывает генеральный директор медицинской информационной системы Helsi Евгений Донец.

"Helsi+ — это определенная эволюция применения, которая дает человеку возможность не только реагировать на уже имеющуюся проблему, но и приучить себя следить за здоровьем с помощью современных технологий" , — отметил Евгений Донец.

В приложении также будут доступны советы о здоровом образе жизни. Речь идет о питании, физической активности, режиме дня и полезных привычках.

Приложение не заменит консультацию специалиста

У новой опции есть ряд преимуществ как для медиков, так и для пациентов — считает семейный врач Дмитрий Пемпко. В то же время отмечает, что приложение не заменит консультацию специалиста.

"Благодаря применению люди будут понимать, что с организмом что-то не так, поэтому нужно помощь специалиста. Важно, что алгоритмы не запугивают пациента, ведь в интернете можно встретить разные диагнозы. Приложение просто говорит, что есть отклонения от нормы, существует риск определенного заболевания Но это не диагноз , не надо паниковать, писать завещание или заниматься самолечением.

Напомним, в этом году европейская сеть медицинских лабораторий Синево присоединилась к Программе медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины. Следовательно, бесплатно сдать анализы по направлению врача можно в 75 отделениях сети в 22 городах страны. Актуальный перечень лабораторных исследований ПМГ от НСЗУ включает более 400 видов анализов.

О Helsi

Helsi — это электронная медицинская информационная система, позволяющая пациентам быстро и удобно записываться на прием к врачу, диагностику, анализы, вакцинацию и заказывать медикаменты, а больницам обеспечивать равный доступ к медицинским услугам для всех граждан Украины.

Системой пользуется более 1600 учреждений здравоохранения и 50 000 врачей по всей Украине.

Пользователями мобильного приложения Helsi уже 8 млн человек.