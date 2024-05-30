Правительство направит на доработку постановление о деятельности онлайн-сервисов для сравнения цен на лекарства

Проект постановления правительства "Об утверждении изменений в Лицензионные условия производства хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств" в части осуществления деятельности онлайн-сервисов ценовых агрегаторов медикаментов будет отправлен на доработку.

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Об этом в ответ на петицию заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс-Украина".

Что ответил Шмыгаль

По словам премьер-министра Украины, 21 мая 2024 года Минздрав провел совещание, в котором приняли участие представители Гослекслужбы, народный депутат Украины Кузьминых С. В. и представители ООО "ЛИКИ24", общественный союз "Ассоциация сервисов онлайн доставки", ООО " Хелси Украина", ООО "МТПК" (Tabletki.ua).

"Замечания и оговорки хозяйствующих субъектов касались существенного ограничения (запрета) работы всех веб-сайтов, не имеющих отношения к электронной розничной торговле лекарственными средствами, но предоставляющих возможность потребителям проверять наличие лекарственных средств в аптечных заведениях и сравнивать цены на них", - говорится в ответы Шмыгаля на петицию.

Что предлагают Минздрав и Гослекслужба

Отмечается, что по результатам совместного обсуждения во избежание негативного влияния и неоднозначного толкования положений проекта акта, которые в дальнейшем могут привести к ограничению возможности сравнения цен на лекарственные средства конечным потребителем, Министерство здравоохранения вместе с Государственной службой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками предлагают субъектам хозяйствования предоставить предложения к проекту акта по урегулированию вопроса о возможности размещения прайс-агрегаторами, маркетплейсами и другими электронными платформами информации предприятия, осуществляющего розничную торговлю лекарственными средствами, о наличии и цене лекарственного средства, с непосредственным бронированием в аптечном заведении для последующего выкупа/самовывоза лекарственных средств.

"Поддерживая электронную петицию, учитывая общественный интерес к вопросам, поднятым в ней, сообщаю, что проект акта будет доработан", - подытожил премьер.

Напомним, в середине мая общество всколыхнула новость о возможном запрете возможности сравнивать цены на лекарства и бронировать их на маркетплейсах.

Впоследствии Общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины", объединяющий юридических лиц украинского фармацевтического рынка, назвал ошибочным мнение отдельных экспертов относительно изменений в лицензионных условиях по е-торговле лекарствами.

Отметим, в 2021 году почти каждая пятая украинская семья не могла приобрести необходимые лекарства и медизделия из-за их высокой стоимости, что отрицательно сказывалось на состоянии здоровья украинцев. Риски реализации на рынке Украины некачественных, фальсифицированных лекарств увеличились, ведь большинство импортеров лекарств в Украину работает без лицензий, хотя их доля заметно уменьшилась за время войны.

Также в Украине вернули норму, согласно которой лекарственные средства, входящие в программу "Доступные лекарства", должны отпускаться только по электронному рецепту.

Фото: ua.depositphotos.com