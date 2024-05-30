Уряд направить на доопрацювання постанову про діяльність онлайн-сервісів порівняння цін на ліки

Проєкт постанови уряду "Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів" у частині провадження діяльності онлайн-сервісів цінових агрегаторів медикаментів буде відправлено на доопрацювання.

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Про це у відповідь на петицію заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".

Що відповів Шмигаль

За словами прем'єр-міністра України, 21 травня 2024 року МОЗ провело нараду, у якій взяли участь представники Держлікслужби, народний депутат України Кузьміних С. В. і представники ТОВ "ЛІКІ24", громадська спілка "Асоціація сервісів онлайн доставки", ТОВ "Хелсі Україна", ТОВ "МТПК" (Tabletki.ua).

"Зауваження та застереження суб’єктів господарювання стосувалися суттєвого обмеження (заборони) роботи всіх вебсайтів, які не мають відношення до електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, але надають можливість споживачам перевіряти наявність лікарських засобів в аптечних закладах і порівнювати ціни на них", - ідеться у відповіді Шмигаля на петицію.

Що пропонують МОЗ та Держлікслужба

Зазначається, що за результатами спільного обговорення, з метою уникнення негативного впливу та неоднозначного тлумачення положень проєкту акта, що в подальшому можуть призвести до обмеження можливості порівняння цін на лікарські засоби кінцевим споживачем, Міністерство охорони здоров'я разом із Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками пропонують суб’єктам господарювання надати пропозиції до проєкту акта щодо врегулювання питання про можливість розміщення прайс-агрегаторами, маркетплейсами та іншими електронними платформами інформації суб’єкта господарювання, що здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами, про наявність та ціну лікарського засобу, із безпосереднім бронюванням в аптечному закладі для подальшого викупу/самовивозу лікарських засобів.

"Підтримуючи електронну петицію, ураховуючи суспільний інтерес до питань, порушених у ній, повідомляю, що проєкт акта буде доопрацьований", - підсумував прем'єр.

Нагадаємо, в середині травня суспільство сколихнула новина про ймовірну заборону можливості порівнювати ціни на ліки та бронювати їх на маркетплейсах.

Згодом Громадська спілка "Аптечна професійна асоціація України", яка об’єднує юридичних осіб українського фармацевтичного ринку, назвала хибною думку окремих експертів стосовно змін до ліцензійних умов щодо е-торгівлі ліками.

Зауважимо, у 2021 році майже кожна п’ята українська родина не могла придбати необхідні ліки і медвироби через їх високу вартість, що негативно впливало на стан здоров’я українців. Ризики реалізації на ринку України неякісних, фальсифікованих ліків збільшились, адже наразі більшість імпортерів ліків до України працює без ліцензій, хоча їхня частка помітно зменшилася за час війни.

Також в Україні повернули норму, згідно з якою лікарські засоби, що входять до програми "Доступні ліки", мають відпускатися лише за електронним рецептом.

Фото: ua.depositphotos.com