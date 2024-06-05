В Украине в двух городах появится инновационный препарат для профилактики ВИЧ/СПИД

Украина получит инновационный препарат каботегравир для проведения доконтактной профилактики ВИЧ/СПИД, предоставленный нашей стране в рамках технической помощи PEPFAR (чрезвычайной инициативы президента США по оказанию помощи в борьбе с ВИЧ/СПИД).

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Отмечается, что инъекционный каботегравир длительного действия (CAB-LA вводится внутримышечно и назначается людям с повышенным риском инфицирования ВИЧ).

В рамках пилотного проекта каботегравир длительного действия будет доступен для пациентов из группы риска в двух медучреждениях в Киеве и Львове. В настоящее время завершается процедура регистрации препарата.

«Доконтактная профилактика является одним из доказательных методов контроля за эпидемией ВИЧ-инфекции в мире. За последние три года количество людей, получающих доконтактную профилактику в Украине, выросло втрое. Украина была выбрана одной из пяти стран среди стран-партнеров инициативы PEPFAR, приоритетных для расширения доступа к инъекционной форме доконтактной профилактики – каботегравир длительного действия. Это современный инновационный препарат, который после завершения регистрации будет доступен в медучреждениях двух городов», – отметил замминистра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он добавил, что в июле 2022 года ВОЗ включила этот препарат в рекомендации по доконтактной профилактике, предварительно 20 декабря 2021 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило его.

Доконтактная профилактика (ГКП) и антиретровирусная терапия (АРТ) являются одними из решающих факторов влияния на уменьшение риска передачи вируса и снижения заболеваемости и смертности, связанных с ВИЧ-инфекцией, среди людей, живущих с ВИЧ.

Появление препарата длительного действия (CAB-LA) в Украине позволит расширить доступ и охват услугами по доконтактной профилактике инфицирования ВИЧ, а также профилактике ВИЧ-инфекции. и позволяет выбирать: регулярный пероральный прием препаратов или инъекционный вариант пролонгированного действия", - отмечают в Минздраве.

Национальная программа по ГКП позволяет безвозмездно обеспечить антиретровирусными препаратами людей, имеющих высокий риск инфицирования ВИЧ. Услуга доступна в определенных медучреждениях в каждом регионе. По результатам 2023 года, программа ГКП охватила 13 147 человек (на 4 072 больше по сравнению с 2022 годом). В 2023 году ею воспользовались 41% мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ); 19% людей, принимающих инъекционные наркотики; 1% людей, оказывающих сексуальные услуги за вознаграждение.

В 2023 году профилактика, диагностика и лечение ВИЧ-инфекции были доступны пациентам в 322 медучреждениях по всей стране. В 2024 году договоры с НСЗУ на обеспечение медицинских услуг для пациентов с ВИЧ заключили 367 учреждений здравоохранения. В стране почти вдвое возросло количество обследований с помощью быстрых тестов (до 1257646 в 2023 году против 647949 в 2022 году).

Как сообщают в Минздраве, по результатам 2023 года объем обследований на ВИЧ в медучреждениях Украины вырос почти на 40% (это 2 250 940 обследований в 2023 году против 1 612 841 по итогам 2022 года). По данным Центра общественного здоровья Украины, в 2023 году было выявлено 12 925 случаев ВИЧ, назначено АРТ 10 836 человек. По состоянию на 1 января 2024 года в Украине 118 348 человек, живущих с ВИЧ, получают антиретровирусную терапию.

Государственная стратегия противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, туберкулезу и вирусным гепатитам до 2030 г. предусматривает создание и функционирование эффективных, инновационных, гибких систем предоставления качественных и доступных услуг по профилактике, выявлению, диагностированию и лечению этих болезней. Лечение ВИЧ-инфекции для всех пациентов безвозмездно и адаптировано к ситуации в стране.

Заметим, в 2021 году году почти каждая пятая украинская семья не могла приобрести необходимые лекарства и медизделия из-за их высокой стоимости, что негативно влияло на состояние здоровья украинцев. Риски реализации на рынке Украины некачественных, фальсифицированных лекарств увеличились, ведь большинство импортеров лекарств в Украину работает без лицензий, хотя их доля заметно уменьшилась за время войны.

Также в Украине вернули норму, согласно которой лекарственные средства, входящие в программу "Доступные лекарства", должны отпускаться только по электронному рецепту.

Недавно правительство расширило перечень бесплатных лекарств. К нему добавили противовирусные средства "Валганцикловир" и лекарственное средство "Дапаглифлозин", применяемое при сердечной недостаточности.

Источник фото: ua.depositphotos.com