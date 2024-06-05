В Україні у двох містах з’явиться інноваційний препарат для профілактики ВІЛ/СНІД

Україна отримає інноваційний препарат каботегравір для проведення доконтактної профілактики ВІЛ/СНІД, який нашій країні надали в межах технічної допомоги PEPFAR (надзвичайної ініціативи президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД).

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Зазначається, що ін’єкційний каботегравір тривалої дії (CAB-LA вводиться внутрішньом’язово й призначається людям, які мають підвищений ризик інфікування ВІЛ.

У рамках пілотного проєкту каботегравір тривалої дії буде доступний для пацієнтів з групи ризику у двох медзакладах у Києві та Львові. Наразі завершується процедура реєстрації препарату.

«Доконтакна профілактика є одним з доказових методів контролю за епідемією ВІЛ-інфекції у світі. За останні три роки кількість людей, які отримують доконтактну профілактику в Україні зросла втричі. Україна була обрана однією з пʼяти країн серед країн-партнерів ініціативи PEPFAR, пріоритетних для розширення доступу до ін’єкційної форми доконтактної профілактики – каботегравіру тривалої дії. Це сучасний інноваційний препарат, який після завершення реєстрації буде доступний у медзакладах двох міст», – зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він додав, що у липні 2022 року ВООЗ включила цей препарат до рекомендацій з доконтактної профілактики, попередньо 20 грудня 2021 року Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило його.

Доконтактна профілактика (ДКП) та антиретровірусна терапія (АРТ) є одними із вирішальних факторів впливу на зменшення ризику передавання вірусу і зниження захворюваності й смертності, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією, серед людей, які живуть із ВІЛ.

"Поява препарату тривалої дії (CAB-LA) в Україні дозволить розширити доступ та охоплення послугами з доконтактної профілактики інфікування ВІЛ, а також профілактики ВІЛ-інфекції. Наявність ін’єкційного каботегравіру поряд з таблетованими формами ДКП (TDF/FTC) розширює доступ до ДКП та дозволяє обирати: регулярний пероральний прийом препаратів чи інʼєкційний варіант пролонгованої дії", - зауважують у МОЗ.

Національна програма з ДКП дозволяє безоплатно забезпечити антиретровірусними препаратами людей, які мають високий ризик інфікування ВІЛ. Послуга доступна у визначених медзакладах у кожному регіоні. За результатами 2023 року, програма ДКП охопила 13 147 людей (на 4 072 більше порівняно з 2022 роком). У 2023 році нею скористались 41% чоловіків, які мають секс із чоловіками (ЧСЧ); 19% людей, які приймають ін’єкційні наркотики; 1% людей, які надають сексуальні послуги за винагороду.

У 2023 році профілактика, діагностика та лікування ВІЛ-інфекції були доступні пацієнтам у 322 медзакладах по всій країні. На 2024 рік договори із НСЗУ на забезпечення медичних послуг для пацієнтів із ВІЛ уклали 367 закладів охорони здоров’я. В країні майже вдвічі зросла кількість обстежень за допомогою швидких тестів (до 1 257 646 у 2023 році проти 647 949 у 2022 році).

Як повідомляють у МОЗ, за результатами 2023 року обсяг обстежень на ВІЛ в медзакладах України зріс на майже 40% (це 2 250 940 обстежень у 2023 році проти 1 612 841 за підсумками 2022 року). За даними Центру громадського здоров’я України, у 2023 році було виявлено 12 925 випадків ВІЛ, призначено АРТ 10 836 особам. Станом на 1 січня 2024 року в Україні 118 348 людей, які живуть з ВІЛ, отримують антиретровірусну терапію.

Державна стратегія протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 р. передбачає створення та функціонування ефективних, інноваційних, гнучких систем надання якісних і доступних послуг із профілактики, виявлення, діагностування та лікування цих хвороб. Лікування ВІЛ-інфекції для усіх пацієнтів є безоплатним та адаптоване до ситуації в країні.

Зауважимо, у 2021 році майже кожна п’ята українська родина не могла придбати необхідні ліки і медвироби через їх високу вартість, що негативно впливало на стан здоров’я українців. Ризики реалізації на ринку України неякісних, фальсифікованих ліків збільшились, адже наразі більшість імпортерів ліків до України працює без ліцензій, хоча їхня частка помітно зменшилася за час війни.

Також в Україні повернули норму, згідно з якою лікарські засоби, що входять до програми "Доступні ліки", мають відпускатися лише за електронним рецептом.

Нещодавно уряд розширив перелік безкоштовних ліків. До нього додали противірусні засоби "Валганцикловір" та лікарський засіб "Дапагліфлозин", що застосовується у разі серцевої недостатності.

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