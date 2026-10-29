В Ровенской области продают консервный цех, склады и кафе за 2,7 млн грн

Фонд государственного имущества выставил на приватизацию комплекс недвижимости в селе Высоцк Ровенской области общей площадью 2120,6 кв. м. В него входят цех переработки консервов, два склада и кафе. Стартовая цена составляет 2,67 млн. грн. без НДС.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные ФГИУ.

Объект расположен в Сарненском районе по адресу: село Высоцк, ул. Поселковая, 31.

Балансодержателем имущества является государственное предприятие "Леса Украины".

Входящий в комплекс

В лот включили четыре объекта:

цех переработки консервов площадью 781,6 кв. м;

склад готовой продукции площадью 650,6 кв. м;

склад стеклотары площадью 403,8 кв. м;

кафе "Украинский кабак" площадью 284,6 кв. м.

Совокупная площадь недвижимости составляет 2120,6 кв. м.

Стартовая цена продажи - 2 673 287 грн без НДС. Минимальный шаг повышения цены составляет 26,7 тыс. грн, а гарантийный взнос – 534,7 тыс. грн.

Когда состоится аукцион

Имущество будут продавать на трехраундовом английском аукционе.

Заявки от потенциальных покупателей будут принимать до 20:00 2 ноября. Торги запланированы на 3 ноября в 12.25.

Напомним, ранее Фонд госимущества уже выставлял комплекс в Ровенской области со стартовой ценой 7,8 млн грн. В этот лот также входили производственные и складские помещения, которые находились на балансе "Лесов Украины".