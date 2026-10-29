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В Ровенской области продают консервный цех, склады и кафе за 2,7 млн грн
Фонд государственного имущества выставил на приватизацию комплекс недвижимости в селе Высоцк Ровенской области общей площадью 2120,6 кв. м. В него входят цех переработки консервов, два склада и кафе. Стартовая цена составляет 2,67 млн. грн. без НДС.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные ФГИУ.
Объект расположен в Сарненском районе по адресу: село Высоцк, ул. Поселковая, 31.
Балансодержателем имущества является государственное предприятие "Леса Украины".
Входящий в комплекс
В лот включили четыре объекта:
- цех переработки консервов площадью 781,6 кв. м;
- склад готовой продукции площадью 650,6 кв. м;
- склад стеклотары площадью 403,8 кв. м;
- кафе "Украинский кабак" площадью 284,6 кв. м.
Совокупная площадь недвижимости составляет 2120,6 кв. м.
Стартовая цена продажи - 2 673 287 грн без НДС. Минимальный шаг повышения цены составляет 26,7 тыс. грн, а гарантийный взнос – 534,7 тыс. грн.
Когда состоится аукцион
Имущество будут продавать на трехраундовом английском аукционе.
Заявки от потенциальных покупателей будут принимать до 20:00 2 ноября. Торги запланированы на 3 ноября в 12.25.
Напомним, ранее Фонд госимущества уже выставлял комплекс в Ровенской области со стартовой ценой 7,8 млн грн. В этот лот также входили производственные и складские помещения, которые находились на балансе "Лесов Украины".