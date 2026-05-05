Завод, склады и цеха: в Ровенской области продают целый комплекс зданий за 7,8 млн грн

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизационный аукцион комплекс построек в Ровенской области общей площадью более 4,5 тыс. кв. м. Стартовая цена объекта составляет 7,8 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба ФГИУ.

Что известно об аукционе?

Аукцион запланирован на 20 мая 2026, подать заявки можно до 19 мая.

В состав лота входит ряд производственных и вспомогательных построек общей площадью более 4,5 тыс. кв. м. В частности это здание оздоровительного комплекса, складские помещения, навес, консервный цех, склад готовой продукции, котельная, цех ДСП, цех товаров народного потребления, а также производственный дом (гараж) и дополнительные нежилые сооружения с воротами и забором.

Объект расположен по адресу: Ровенская область, Варашский район, пгт Рафаловка, ул. Привокзальная. Балансодержателем является государственное предприятие "Леса Украины".

Приватизация проводится через аукцион в системе "Прозорро.Продажи".

