Кофематы, вендинг и кафе: УЗ запускает аукционы на вокзалах

"Укрзализныця" объявила новые аукционы по передаче в аренду коммерческих площадей на железнодорожных вокзалах. Среди лотов – места для кофематов, вендинговых автоматов, банкоматов, заведений питания и складских помещений.

"Укрзализныця" сдает в аренду коммерческие площади

Аукционы пройдут 14 апреля на электронной торговой системе "Прозорро.Продажи".

"Мы продолжаем системную работу по развитию сервисов на вокзалах и повышению эффективности использования имеющихся площадей. Приглашаем бизнес приобщаться к открытым аукционам и реализовывать свои проекты на вокзалах по всей стране", - говорится в сообщении.

Среди объектов, предлагаемых для аренды:

Кавоматы – вокзалы Николаева, Ивано-Франковска, Ворохты и Татарова-Буковель;

Вендинговые автоматы (продовольственные товары) - Ивано-Франковск, Ворохта, Коломыя и Черновцы;

Вендинговые автоматы (цветы) - Хмельницкий, Днепр-Главный, Львов, Одесса-Главная и Харьков-Пассажирский;

Банкомат - станция Роковатая;

Заведение питания - Киев-Пассажирский;

Складское помещение - Киев-Пассажирский.

УЗ подчеркивает, что открытые аукционы обеспечивают прозрачные условия для бизнеса и позволяют эффективно использовать коммерческие площади на вокзалах по всей Украине.

Напомним, в 2025 году "Укрзализныця" значительно увеличила доходы от аренды площадей на вокзалах. Компания удвоила площади, передаваемые арендаторам, а поступления от них выросли втрое. Новые магазины, фудкорты и сервисы появились на вокзалах разных городов, в частности в Киеве.