Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кофематы, вендинг и кафе: УЗ запускает аукционы на вокзалах

вокзал, Винница
Бизнес может арендовать площади на вокзалах / Википедия

"Укрзализныця" объявила новые аукционы по передаче в аренду коммерческих площадей на железнодорожных вокзалах. Среди лотов – места для кофематов, вендинговых автоматов, банкоматов, заведений питания и складских помещений.

"Укрзализныця" сдает в аренду коммерческие площади

Аукционы пройдут 14 апреля на электронной торговой системе "Прозорро.Продажи".

"Мы продолжаем системную работу по развитию сервисов на вокзалах и повышению эффективности использования имеющихся площадей. Приглашаем бизнес приобщаться к открытым аукционам и реализовывать свои проекты на вокзалах по всей стране", - говорится в сообщении.

Среди объектов, предлагаемых для аренды:

  • Кавоматы – вокзалы Николаева, Ивано-Франковска, Ворохты и Татарова-Буковель;
  • Вендинговые автоматы (продовольственные товары) - Ивано-Франковск, Ворохта, Коломыя и Черновцы;
  • Вендинговые автоматы (цветы) - Хмельницкий, Днепр-Главный, Львов, Одесса-Главная и Харьков-Пассажирский;
  • Банкомат - станция Роковатая;
  • Заведение питания - Киев-Пассажирский;
  • Складское помещение - Киев-Пассажирский.

УЗ подчеркивает, что открытые аукционы обеспечивают прозрачные условия для бизнеса и позволяют эффективно использовать коммерческие площади на вокзалах по всей Украине.

Напомним, в 2025 году "Укрзализныця" значительно увеличила доходы от аренды площадей на вокзалах. Компания удвоила площади, передаваемые арендаторам, а поступления от них выросли втрое. Новые магазины, фудкорты и сервисы появились на вокзалах разных городов, в частности в Киеве.

Автор:
Ольга Опенько