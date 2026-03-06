"Укрзализныця" втрое увеличила доходы от аренды на вокзалах в 2025 году

В 2025 году "Укрзализныця" значительно увеличила доходы от аренды площадей на вокзалах. Компания удвоила площади, передаваемые арендаторам, а поступления от них выросли втрое. Новые магазины, фудкорты и сервисы появились на вокзалах разных городов, в частности в Киеве.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця" зарабатывает больше на вокзалах

Компания продолжает превращать вокзалы в современные, удобные для пассажиров просторы, одновременно делая их экономически эффективными. Раньше значительная часть площадей оставалась неиспользованной или казалась по минимальным ставкам, теперь они приносят дополнительный доход и пользуются популярностью среди посетителей.

В 2025 году "Укрзализныця" увеличила площади на сдающихся в аренду вокзалах на 1 783 кв. м. Это позволило открыть современные и полезные сервисы для пассажиров, а теперь компания получает почти 4 млн грн дополнительных поступлений ежемесячно. Такое развитие особенно важно на фоне уменьшения грузоперевозок и сложной финансовой ситуации.

Благодаря торгам в системе "Прозорро.Продажи" средняя арендная ставка на вокзалах в 2025 году выросла на 44%, до 1651 грн за кв. м. Наибольший рост доходов от аренды наблюдался на вокзалах Ужгорода, Ровно и Львова.

Лидером по объему арендованных площадей традиционно остается Киев-Пассажирский вокзал. В 2025 году общая площадь арендованных помещений достигла 1,46 тыс. кв. м, что в 2,1 раза больше, чем в прошлом году.

Именно на Киев-Пассажирском в 2025 году открылись больше новых объектов: современный лаунж, заведения питания, магазины, фудкорты, кафе и магазин цветов. Новые сервисы появлялись на других вокзалах страны, делая их более комфортными и удобными для пассажиров.

"Укрзализныця" планирует и дальше расширять площади под аренду и увеличивать поступления от них. В ближайшее время новые коммерческие локации откроются на железнодорожном вокзале Одессы, где продолжается активное развитие инфраструктуры для пассажиров.

Напомним, ранее на "Prozorro.Продаже" состоялись аукционы коммерческих помещений на вокзалах "Укрзализныци".